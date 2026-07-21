مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به ازسرگیری درگیری‌ها در خاورمیانه اعلام کرد که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت و چشم‌انداز بازار جهانی انرژی افزایش یافته است.

جوان آنلاین: از بلومبرگ، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت و ابهام نسبت به آینده بازار جهانی انرژی را افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، وی گفت تهدید‌ها برای بسته شدن تنگه باب‌المندب، در کنار مشکلات و مخاطرات موجود در تنگه هرمز، فشار بیشتری بر مسیر‌های اصلی انتقال نفت در جهان وارد کرده است.

بیرول در عین حال تأکید کرد که بازار نفت همچنان از برخی عوامل بازدارنده و تثبیت‌کننده برخوردار است.

به گفته وی، عرضه قابل‌توجه نفت از کشور‌های حاشیه خلیج فارس از طریق مسیر‌های جایگزین، افزایش صادرات کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل، ونزوئلا و قزاقستان، کاهش واردات نفت چین و همچنین ادامه آزادسازی ذخایر اضطراری توسط آژانس بین‌المللی انرژی، از جمله عواملی هستند که تاکنون مانع از بروز بحران شدید در بازار شده‌اند.

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در عین حال هشدار داد که ذخایر تجاری نفت همچنان در حال کاهش است و فعالیت پالایشگاه‌ها و عرضه فرآورده‌های نفتی نیز به اندازه افزایش تحویل نفت خام رشد نکرده است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت ادامه تنش‌ها، بر تعادل بازار جهانی انرژی تأثیر منفی بگذارد.