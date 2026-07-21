شهادت ۲ فلسطینی در حمله پهپادی به یک خودروی غیرنظامی در غزه

یک منبع در مرکز اورژانس غزه اعلام کرد که بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه الزهرا در مرکز نوار غزه، دو فلسطینی به شهادت رسیدند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در نوار غزه در تازه‌ترین آمار اعلام کردند که از بامداد امروز تاکنون، بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، ۹ فلسطینی از جمله چهار کودک به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش مهر، یک منبع در مرکز اورژانس غزه اعلام کرد که بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه الزهرا در مرکز نوار غزه، دو فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند.

پیکر دو شهید که هویت آنان هنوز مشخص نشده است، به بیمارستان شهدای الاقصی انتقال یافت.

شهادت اعضای یک خانواده فلسطینی

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با بمباران یک منزل مسکونی در مرکز شهر غزه، کل اعضای یک خانواده ۶ نفره فلسطینی را به شهادت رساند.

جمعیت هلال احمر فلسطین ابتدا در بیانیه‌ای اعلام کرد پیکر‌های ۵ شهید فلسطینی شامل یک زن ۳۴ ساله و چهار کودک ۱۳ و ۱۱ و ۹ و ۶ ساله او را از زیر آوار منزل مسکونی آنها در منطقه السامر که هدف بمباران اسرائیل قرار گرفته بود خارج کرده است. پیکر‌های این شهیدان به بیمارستان شفا در غزه منتقل شد.

پس از آن یک منبع پزشکی اعلام کرد پدر این خانواده نیز به شهادت رسیده است و به این ترتیب مجموع تعداد شهدای این بمباران به ۶ نفر رسید. به گفته این منبع، به این ترتیب کل اعضای این خانواده فلسطینی به شهادت رسیدند.