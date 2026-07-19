مسئول آرامستان شهرداری جاسک از کشف و انتقال جسد مردی مجهول‌الهویه که توسط دریا به ساحل این شهرستان بازگردانده شده بود، خبر داد.

جوان آنلاین: ولید سرماسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، اظهار کرد: روز گذشته دریا یک جسد مرد مجهول‌الهویه را به ساحل جاسک بازگرداند.

به گزارش مهر، وی افزود: پس از تماس مسئولان ذیربط نیرو‌های این واحد در محل حاضر شده و جسد مذکور را از آب خارج کردند.

مسئول آرامستان شهرداری جاسک، بیان کرد: با دستور مقام قضایی جسد به وسیله خودروی حمل متوفیان به سردخانه بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شد.

سرماسی، تصریح کرد: این جسد که چندین روز از زمان فوت آن می‌گذرد، تاکنون شناسایی نشده و همچنان در سردخانه بیمارستان نگهداری می‌شود.