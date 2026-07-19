پوست، آینه سلامت بدن/ استفاده منظم از ضدآفتاب استاندارد را جدی بگیرید

متخصص پوست و مو با تأکید بر نقش حیاتی پوست به‌عنوان نخستین سد دفاعی بدن گفت: مراقبت صحیح از پوست، استفاده منظم از ضدآفتاب استاندارد و انتخاب آگاهانه محصولات مراقبتی، نقش مهمی در حفظ سلامت پوست، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نور خورشید و کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری‌های پوستی دارد.

جوان آنلاین: از وبدا دکتر پوران لایق افزود: پوست بزرگ‌ترین عضو بدن و نخستین سد دفاعی در برابر عوامل محیطی است و سلامت آن تنها به جنبه‌های زیبایی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بازتابی از وضعیت سلامت عمومی بدن باشد.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات داخلی با تغییرات پوستی بروز می‌کنند به همین دلیل می‌توان پوست را تا حد زیادی آینه سلامت بدن دانست.

این متخصص پوست و مو با بیان اینکه رعایت برخی اصول ساده نقش مهمی در حفظ سلامت پوست دارد، گفت: پرهیز از مصرف دخانیات، نوشیدن آب کافی، شست‌وشوی صورت پیش از خواب، استفاده از شوینده متناسب با نوع پوست و مصرف مواد غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان مانند میوه‌ها و سبزیجات، از مهم‌ترین راهکار‌های مراقبت از پوست به شمار می‌روند. همچنین تأمین رطوبت پوست از طریق تغذیه مناسب و استفاده از مرطوب‌کننده‌های مناسب، به حفظ شادابی و سلامت آن کمک می‌کند.

لایق، استفاده از ضدآفتاب را مهم‌ترین اصل مراقبت روزانه از پوست دانست و تصریح کرد: ضدآفتاب باید دارای SPF حداقل ۳۰ و برچسب Broad Spectrum باشد تا بتواند از پوست در برابر هر دو نوع اشعه مضر خورشید، یعنی UVA و UVB محافظت کند. توصیه می‌شود ضدآفتاب حدود ۱۵ دقیقه پیش از خروج از منزل استفاده شود و در صورت قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور خورشید، در فواصل زمانی مناسب تمدید شود.

وی با اشاره به اهمیت شناخت نوع پوست در انتخاب محصولات مراقبتی اظهار کرد: پوست افراد به‌طور معمول در چهار گروه چرب، خشک، مختلط و معمولی قرار می‌گیرد و آگاهی از نوع پوست، نخستین گام برای انتخاب صحیح محصولات بهداشتی و مراقبتی است.

استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: پوست چرب معمولاً با ترشح بیشتر چربی و احتمال بروز آکنه همراه است، در حالیکه پوست خشک به دلیل کمبود رطوبت، بیشتر دچار احساس کشیدگی، خشکی و پوسته‌ریزی می‌شود و هر یک از این انواع پوست به مراقبت‌های اختصاصی نیاز دارند.

لایق با رد این تصور که قیمت بالاتر همواره نشان‌دهنده کیفیت بهتر محصولات است، گفت: انتخاب فرآورده‌های بهداشتی باید بر اساس نوع پوست و نیاز‌های فرد انجام شود و در صورت وجود مشکلاتی مانند بیماری‌های پوستی یا ریزش مو، بهتر است افراد با نظر متخصص پوست نسبت به انتخاب شامپو و سایر محصولات مراقبتی اقدام کنند.

وی درباره عوارض برنزه کردن پوست نیز هشدار داد و افزود: قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور خورشید یا استفاده از دستگاه‌های برنزه‌کننده، می‌تواند آسیب‌های جدی به پوست وارد کرده و خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش دهد.

این متخصص پوست و مو در تشریح عملکرد ضدآفتاب‌های دارای برچسب Broad Spectrum گفت: این محصولات از پوست در برابر هر دو نوع اشعه فرابنفش محافظت می‌کنند؛ اشعه UVA عامل اصلی پیری زودرس و ایجاد چین‌وچروک پوست است و اشعه UVB نیز بیشترین نقش را در آفتاب‌سوختگی و آسیب‌های سطحی پوست دارد.

لایق با اشاره به بیماری پسوریازیس خاطرنشان کرد: پسوریازیس یک بیماری مزمن مرتبط با اختلال در عملکرد سیستم ایمنی است و درمان قطعی واحدی برای آن وجود ندارد، اما با تشخیص به‌موقع، پیگیری درمان و کنترل عوامل تشدیدکننده، از جمله استرس و فشار‌های روحی، می‌توان علائم بیماری را به‌طور مؤثر مدیریت و کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید.