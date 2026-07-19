فناوری تولید کاغذ از سنگ در کشور بومی سازی شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بومی‌سازی کامل ماشین‌آلات و فناوری پیشرفته تولید «کاغذ از سنگ» توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خبر داد و گفت: با توجه به ذخایر غنی سنگ‌آهک در لرستان این منطقه به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت زیست‌محیطی تبدیل شده است.

جوان آنلاین: مسعود سمیعی‌نژاد روز یکشنبه در جریان بازدید از شرکت کاغذ از سنگ سفیدکوه ازنا با اشاره به تحولات جهانی در حوزه صنایع سبز و ملاحظات محیط‌زیستی اظهار داشت: امروز در دنیا به دلیل چالش‌های زیست‌محیطی و لزوم توقف تخریب جنگل‌ها برای تولید کاغذ، علوم و فناوری‌های جدیدی رواج یافته است که بر اساس آن می‌توان از مواد معدنی و پتروشیمی انواع کاغذ‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی را تولید کرد.

به گزارش ایرنا، وی به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقلیمی و معدنی غرب کشور اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با توجه به ظرفیت بسیار بالای ذخایر سنگ‌آهک لرستان چندین کارخانه در راستای تولید کاغذ از سنگ (سنگ‌آهک) در این استان مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

معاون وزیر صمت با اشاره به موفقیت نخبگان داخلی در بومی‌سازی این صنعت راهبردی تصریح کرد: امروز در این کارخانه ماشین‌آلات این فناوری به طور کامل بومی و تماما توسط بخش داخلی طراحی و تولید شده است در حالی که پیش از این کشور‌های خارجی این فناوری را به سختی و با محدودیت‌های فراوان به ما می‌فروختند.

سمیعی نژاد این دستاورد را نتیجه راهبرد‌های کلان دولت در حوزه خودکفایی دانست و گفت: با توجه به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از بومی‌سازی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته شده است.

واگذاری بلندمدت زمین در مناطق ویژه اقتصادی به دانش‌بنیان‌ها

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) همچنین در خصوص بسته‌های حمایتی این سازمان از زنجیره فناوری‌های معدنی تاکید کرد: سازمان ایمیدرو طرح‌های دانش‌بنیان معدنی را تا زمان رسیدن به نتیجه نهایی و تجاری‌سازی در سطح صنعت تحت حمایت‌های مالی کلان قرار می‌دهد.

سمیعی نژاد تصریح کرد: همچنین در مناطقی مانند ویژه اقتصادی که زیرساخت‌های آن تکمیل شده است زمین‌های مناسب به صورت درازمدت در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای توسعه فضای تولید نداشته باشند.

وی با تاکید بر کیفیت بالای محصولات بومی خاطرنشان کرد: امروز هیچ وابستگی به این فناوری نداریم، خطوط ساخت داخل جوابگوی نیاز‌ها هستند و محصولات تولیدی نیز از نظر کیفیت به طور کامل با نمونه‌های تولید شده توسط ماشین‌آلات خارجی رقابت می‌کنند.