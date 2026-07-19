توی حرم مطهر امام رضا با چند تن از رفقا نشسته بودیم و درباره جنگ و اخبار و حواشی آن صحبت میکردیم. یکی از دوستان نکته جالبی را خاطرنشان کرد. گفت من در این مدت، دو کانال پرمخاطب را خیلی دنبال میکنم؛ یکی در تلگرام یکی در ایتا، کانال عقل سرخ آقای مهدی محمدی و یکی هم کانال آقای... [اسم برد]در ایتا. صوتهای آقای محمدی را که در کانالش گوش میکنم به آینده جنگ و کشور امیدوار میشوم، به فرماندهان و رزمندگان کشورم پر از اعتماد میشوم و حس غرور و پیروزی پیدا میکنم، اما کانال دوستمان را در ایتا که دنبال میکنم به مسئولان کشور شک میکنم، به اخبار پیروزیهای جنگ بیاعتماد میشوم و [موارد دیگری که نمینویسم].
دیشب هم یکی دیگر از دوستان صوت مهدی محمدی را که آخرین وضعیت جنگ را توضیح داده بود برایم فرستاد تا گوش کنم و از دقت و فرانگری و امیدآفرینی صاحب کانال لذت ببرم که بردم؛ مثل همه دفعههای قبلی که این صوتها را گوش میکردم. محمدی بدون آنکه در صوتهایش کوچکترین کلمه و نکتهای که از آن بوی نقار و تفرقهافکنی بین مردم و جبهه انقلاب بیاید، با ارائه دقیق اخبار و تحلیل آنها، بهخصوص با استناد به اظهارات و اذعانات دشمن و کارشناسان جبهه دشمن به ترسیم درست وضعیت جنگ برای مخاطبان میپردازد و به اندازه چندین بخش خبری مفصل سیما و برخی گفتوگوهای ویژه اطلاعات دقیق و بهروز و جامعالاطراف به مخاطب میدهد. بعد به یاد حرفهای آن دوستمان در حرم مطهر افتادم و تفاوت نگاه و خروجی دو کانال از دو بچهمسلمان انقلابی که یکی مخاطب را نه با اباطیل و اخبار فیک که با بیان واقعیات، سرشار از امید میکند و انگیزه حرکت و حضور بیشتر در میادین را میدهد و دیگری ناامیدی تزریق میکند و مخاطب را به مسئولان کشور بیاعتماد و مشکوک میسازد.
امروز در سطح فراگیرتر آن هم یک بررسی کردم و دیدم بعضی صفحات و رسانهها بشدت شبیه این دو بزرگوارِ ذکرشدهاند. به یکی دو تا از نیوزهای معروف دقیق شدم و دیدم که اکثر اخبار و مطالب و پیامهای منتشرهاش علیه مسئولان و تصمیمات آنها و تفرقهافکنی در جبهه انقلاب و علیه تفاهمنامه و امضاکنندگان یادداشت تفاهم و درصد کمی درباره پیروزیها و توفیقات در جبهه و جنگ با خونخوارترین دشمن تاریخ ایران است.
در محیطهایی مثل توییتر و در استوریها و وضعیتهای شبکههای اجتماعی هم میبینیم که عدهای امیدآفرینی و متحدسازی و آگاهیبخشی میکنند و گروهی ناامیدسازی و تفرقهافکنی بین مردم را پیشه خود کردهاند. هنوز سخن گوینده خبر پیام شنبهشب رهبر عزیز انقلاب در «تذکر مکرر و مؤکد در صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و نزاع و برجستهکردن اختلافات» تمام نشده بود که یکی از کسانی که خود را دلبسته یک شخصیت سیاسی نشان میدهد یکی دو توییت تند علیه مسئولان کشور با ذکر نام منتشر و آنها را متهم کرد!
به نظر حقیر وقتی رهبر انقلاب در تمام پیامهای اخیر و در این پیام جدید با تأکید و صراحت، بر جلوگیری از تفرقهافکنی تذکر میدهند، اینجا جای ورود قوه قضائیه است تا بدون توجه به نام و عنوان و دلبستگی ظاهری افراد به این و آن شخصیت سیاسی، عقبه تشکیلاتی آنها را بررسی کند و ببیند دلیل اصرار آنها بر تفرقهافکنی، ناامیدسازی و دشمنتراشی از مسئولان نظام چیست؟ آیا نباید احتمال نفوذی بودن آنها را داد؟ و مگر نفوذیهای دشمن تابلو دارند و مگر تا حالا با همین عناوین ظاهراً مصلحانه و مؤمنانه در مهمترین مراکز رخنه نکرده بودهاند؟
دوستان رسانهدار! قلمبهدستان جبهه انقلاب! همه ما و شما امروز مانند آنان که در پشت لانچرها و پدافندها و هدایت پهپادها مشغول عملیاتاند، در جبهه جنگیم و چه بسا به همان اندازه و شاید بیشتر میتوانیم در سرنوشت جنگ و آینده کشور تأثیرگذار باشیم. اگر با تأکید بر «امیدآفرینی» و «متحدسازی» و «زمانشناسی» به تبیین مواضع و ارائه تحلیل درست نپردازیم و این جبهه بزرگ و پردامنه را با دادههای غلط، سطحی و خالهزنکی پر کنیم و تصور کنیم هنوز در دوران رقابتهای انتخاباتی هستیم که اگر کوچکترین غفلتی کنیم، رقیبمان که کم از دشمن غدار نیست! رأی میآورد و سرمان بیکلاه میماند! نه فقط آخرت که حتی همین دنیا و آینده زندگی و حیات مادی خودمان و فرزندانمان را هم از دست خواهیم داد. دیگر خود دانیم!