عرضه «قرآن رنانی» با دستخط رهبر شهید

نسخه نفیس «قرآن رنانی» با دستخط رهبر شهید که پیشتر رونمایی شده بود، اکنون از طریق فروشگاههای بهنشر و سامانه فروش اینترنتی این انتشارات در دسترس عموم علاقهمندان قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، مسعود فرزانه با بیان اینکه انتشارات بهنشر امسال توفیق انتشار «قرآن رنانی» با دستخط رهبر شهید را یافته است، اظهار داشت: این اثر ارزشمند با همکاری مجموعههای مختلف سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی آماده انتشار شد و اکنون در اختیار علاقهمندان قرار دارد.
وی افزود: در ابتدای این مصحف، یادداشتی به خط رهبر شهید دیده میشود که ایشان در سال ۱۳۹۸ هنگام اهدای این قرآن به آستان قدس رضوی با اشاره به زیبایی خط، صفحهآرایی و خوانایی آن، این نسخه را «شایسته تکثیر و انتشار» دانستهاند.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی با اشاره به پیشینه این اثر بیان داشت: این مصحف به قلم عبدالله رنانیاصفهانی در سال ۱۲۳۳ هجری قمری کتابت شده و یکی از آثار شاخص دوره قاجار در حوزه کتابت قرآن کریم به شمار میرود. عبدالله رنانی از نامدارترین خوشنویسان قرن دوازدهم و سیزدهم هجری بود که بیش از یکصد قرآن را کتابت کرده و این نسخه، یکصد و نوزدهمین قرآن نوشته شده به دست اوست. فرزانه ادامه داد: ظرافت در نگارش، خوانایی بالای خط نسخ فارسی، دقت در سطربندی و پرداخت هنرمندانه حروف، از مهمترین ویژگیهای خوشنویسی این اثر است؛ ویژگیهایی که آن را در میان مصحفهای همدوره ممتاز کرده است.
وی درباره ویژگیهای هنری این قرآن تصریح کرد: جدولکشی کامل صفحات، گلآیههای طلااندازی شده، تذهیب کامل سرسورهها، تنوع رنگ در تذهیب و نگارش عناوین سورهها با طلا، جلوهای کمنظیر به این نسخه بخشیده است.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت دستخط رهبر شهید بر این مصحف خاطرنشان کرد: تأکید ایشان بر شایستگی این نسخه برای تکثیر و انتشار، نشاندهنده ارزش هنری و قرآنی این اثر است و همین موضوع، جایگاه ویژهای به آن بخشیده است.
وی همچنین گفت: این مصحف علاوه بر متن کامل قرآن کریم، مجموعهای از ترجمه، اشارات تفسیری، احادیث، احکام، شأن نزول، ثواب قرائت و علائم استخاره را در خود جای داده و از این جهت نیز اثری جامع و قابل استفاده برای عموم مردم محسوب میشود.
فرزانه با اشاره به مترجم این اثر اظهار داشت: ترجمه قرآن از محمدهادی بن محمدصالح مازندرانی، مشهور به آقا هادی مترجم، از عالمان برجسته اواخر دوره صفوی است که به دلیل جایگاه علمی وی، ترجمه و توضیحات این مصحف از اعتبار بالایی برخوردار است.