نمایش «مشق ناتمام» به یاد ۴۰۰ کودک شهید جنگ روی صحنه رفت

جوان آنلاین: بازیگر و کارگردان تئاتر با بیان اینکه نمایش «مشق ناتمام» به کودکان شهید جنگ تقدیم شده است، گفت: هر یک از این ۴۰۰ کودک، رؤیا، مشق و قصه‌ای ناتمام داشتند و امروز وظیفه هنرمندان است که با خلق آثار هنری، روایتگر این رنج و امید باشند.

به گزارش «جوان»، سیدجواد هاشمی در حاشیه اجرای نمایش «مشق ناتمام» با اشاره به انگیزه شکل‌گیری این اثر اظهار کرد: دلم برای ضربان قلب کودکانی می‌تپد که امروز هنوز نفس می‌کشند؛ دلم برای کودکانی می‌سوزد که هیچ گناهی ندارند و سیاست هنوز به مرز‌های ذهن‌شان راه پیدا نکرده است.

وی با اشاره به آمار کودکان شهید در جنگ اخیر افزود: زمانی که متوجه شدم حدود ۴۰۰ کودک و نوجوان در این دو جنگ به شهادت رسیده‌اند، دلم نیامد بگویم آنها را از دست داده‌ایم. برای من، هر کدام از این کودکان یک مشق ناتمام، یک دل‌نوشته نیمه‌تمام و رؤیایی بودند که مانند ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر‌های آسیب‌دیده، ناتمام ماندند.

ایوب آقاخانی هم نمایش «مشق ناتمام» را تجربه‌ای متفاوت و سرشار از انرژی توصیف کرد و گفت: این اثر به جان‌های از دست‌رفته کودکان عزیزمان در میناب و همه کودکانی که قربانی جنگ شدند، تقدیم شده است.

وی در ادامه از همراهی مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، باشگاه تئاتر سوره و شهرداری تهران در تولید این اثر قدردانی کرد و افزود: از همه کسانی که برای شکل‌گیری این اجرا تلاش کردند، سپاسگزارم.

این هنرمند همچنین با تمجید از بازیگران کودک نمایش گفت: هنگام اجرا با دقت به چهره این بچه‌ها نگاه می‌کردم؛ با ایمان، تعهد و جدیت روی صحنه حاضر شدند و کاری دقیق و حرفه‌ای ارائه دادند. امیدوارم همین اشتیاق و پشتکار را حفظ کنند و در آینده، در روز‌هایی که کشورمان در آرامش و سربلندی است، آنها را روی صحنه‌های بزرگ و حرفه‌ای تئاتر ببینیم.

هاشمی در پایان از هنرمندان و مدیران فرهنگی خواست با حمایت از آثار نمایشی مرتبط با کودکان و پیامد‌های جنگ، زمینه تولید آثار بیشتر در این حوزه را فراهم کنند و گفت: از همه صاحبان ایده و افراد اثرگذار دعوت می‌کنم برای برداشتن این بار از دوش جامعه هنری و روایت این تجربه‌ها کنار هم قرار بگیرند.