ادعای وزیر آمریکایی: ترامپ به دنبال راه دیپلماتیک درباره ایران است!

وزیر انرژی آمریکا که نخواست تجاوز کشورش به ایران در میانه رایزنی‌های دیپلماتیک غیرمستقیم تهران-واشنگتن را به یاد بیاورد، ادعا کرد که ترامپ به دنبال راه‌حل دیپلماتیک در خصوص ایران است!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزیر انرژی آمریکا امروز شنبه با طرح ادعایی مضحک بدون اشاره به این واقعیت که تنگه راهبردی هرمز پیش از تجاوز این کشور به ایران و ناامن کردن منطقه باز و ایمن بود، مدعی شد: ما در حال حاضر در تلاشیم تا جریان نفت و گاز از طریق تنگه هرمز را تضمین کنیم، چه با همکاری ایران و چه بدون آن.

به گزارش مهر، این مقام آمریکایی که نخواست تجاوز کشورش به ایران در میانه رایزنی‌های دیپلماتیک غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن را به یاد بیاورد، ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ همیشه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک است و می‌خواهد موضوع را از طریق توافق حل کند!

وی سپس مدعی شد: اگر ایران مایل به دنبال کردن یک راه حل دیپلماتیک باشد، این مسیر طی خواهد شد. در غیر این صورت، ما به تضمین آزادی دریانوردی ادامه خواهیم داد!