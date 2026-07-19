یاوه گویی بن گویر علیه ایران

جوان آنلاین: به نقل از النشره، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به یاوه گویی علیه ایران پرداخت.

به گزارش مهر، وی مدعی شد: نبرد با ایران تمام نشده است. مقابله با محور شرارت، نیازمند بیشترین تعداد ممکن موشک است. اسرائیل تهدید انسانی را از بین برده است، اما هنوز کار‌های بیشتری برای انجام دادن وجود دارد. ایالات متحده امروز آنچه را که یک ماه پیش یا در سپتامبر گذشته نتوانست درباره‌اش تصمیم‌گیری کند، به درستی درک کرده باشد.

از سوی دیگر یک مسئول اسرائیلی ادعا کرد: اگر حملات ایران به کشور‌های منطقه ادامه یابد، اسرائیل ممکن است در کنار آمریکا وارد جنگ شود. تفاهم نامه امضا شده بین آمریکا و ایران دیگر اعتبار ندارد و ایرانی‌ها در حال حمله به کشور‌های همسایه هستند.

او مدعی شد: اسرائیل خود را برای مقابله با هرگونه تلاش ایران جهت هدف قرار دادن خاکش آماده کرده است. اگر ایران به ما حمله کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت و برخلاف دور قبلی درگیری، این بار هیچ محدودیتی برای اقداماتی که انجام خواهیم داد، وجود نخواهد داشت.