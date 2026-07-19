حماس: اخبار نتایج انتخابات جعلی است

جوان آنلاین: شبکه اطلاعرسانی «تبیین» وابسته به جنبش مقاومت اسلامی (حماس) امروز یکشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که مطالب منتشرشده در برخی رسانهها درباره نتایج انتخابات ریاست این جنبش، کاملاً بیاساس و فاقد اعتبار است.
به گزارش تسنیم، این شبکه تاکید کرد بیانیهها و مواضع رسمی جنبش حماس تنها از طریق پایگاه اینترنتی رسمی این جنبش و کانال رسمی آن در تلگرام منتشر میشود.
شبکه تبیین همچنین از تمامی رسانهها و خبرگزاریها خواست که اخبار مرتبط با حماس را با دقت و وسواس بیشتری بررسی کنند و اطلاعات خود را صرفاً از منابع رسمی این جنبش دریافت نمایند.
این تکذیبیه در حالی منتشر میشود که پیشتر نیز جنبش حماس نسبت به فعالیت گسترده حسابهای جعلی و مشکوک در شبکههای اجتماعی برای تخریب وجهه مقاومت و دامنزنی به اختلافافکنی هشدار داده بود.