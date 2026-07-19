کد خبر: 1369632
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

«هملت قاتل» به تئاتر بازگشت

«هملت قاتل» به تئاتر بازگشت دور دوم اجرای نمایش «هملت قاتل» به کارگردانی مسعود طیبی در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

جوان آنلاین: نمایش «هملت قاتل» به نویسندگی یگانه محمدی و مسعود طیبی و کارگردانی مسعود طیبی، پس از یک دوره اجرا در مجموعه تئاتر شهر و اجرا در جشنواره بین المللی تئاتر ETHOS، در دور دوم اجرا‌های خود، از چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در خانه نمایش مهرگان میزبان مخاطبان می‌شود. تهیه کنندگی این اثر نمایشی را سمیه طیبی بر عهده دارد.

به گزارش مهر، علی یعقوبی تنها بازیگر این دور از اجرا‌های این نمایش ۴۰ دقیقه‌ای است. این اثر نمایشی در دور اول اجرا‌های خود با بازی خود مسعود طیبی روی صحنه رفته بود.

«هملتِ قاتل» روایت معاصر و فشرده‌ای از تراژدی شکسپیر است که مناسبات قدرت، خشونت نمادین و مسئولیت فردی را در بستر شهریِ امروز بازمی‌سنجد. اجرا با طراحی صحنه مینیمال و تمرکز بر بازی بازیگر و موسیقی/افکت‌های آکوستیک، تجربه‌ای نزدیک و پرتنش برای تماشاگر رقم می‌زند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از گروه کارگردانی: سپهر رضایی، یاس یابنده‌ذر، طراح نور: رضا خضرایی، طراح صحنه: مسعود طیبی، طراح لباس: علیرضا بهروز، طراح ماسک، ساخت ماسک، قطعات: بتثابه نعیمائی، میکس و مسترینگ موسیقی: محمدجواد بهروز، عکاس: علیرضا آذری راد، طراح پوستر: محمدجواد بهروز، مدیر روابط عمومی: پارسا اسماعیلی و مجری طرح: آکادمی هنر‌های نمایشی میزانسن.

پیش فروش ۳ روز نخست دور دوم «هملت قاتل» با ۲۵ درصد تخفیف در سایت تیوال آغاز شده و علاقه‌مندان این نمایش می‌توانند جهت تهیه بلیت اقدام کنند.

اجرای آغازین این اثر نمایشی چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۰:۴۵ در خانه نمایش مهرگان، سالن شماره ۳ روی صحنه می‌رود.

برچسب ها: هملت قاتل ، نمایش ، تئاتر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

بدون شرح

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

میناب هم جنوب بود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار