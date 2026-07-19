تلاش رژیم صهیونستی برای ترمیم چهره مخدوش خود در آمریکا

جوان آنلاین: والاستریت ژورنال از آغاز یک کارزار تبلیغاتی گسترده توسط رژیم صهیونیستی برای مقابله با کاهش محبوبیت خود در میان آمریکاییها خبر داد.
به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است این پروژه که بخشی از یک بودجه ۷۰۰ میلیون دلاری برای تبلیغات جهانی است، مستقیماً بر بازگرداندن حمایتهای از دست رفته در آمریکا تمرکز دارد.
هدایت این کارزار تبلیغاتی بر عهده «براد بارسکیل»، مشاور سابق دونالد ترامپ است که از تاکتیکهای هوش مصنوعی، پیامکهای انبوه و تبلیغات در رسانههای محافظهکار بهره میگیرد.
طبق گزارش والاستریت ژورنال، تیم تبلیغاتی اسرائیل درصدد است با نفوذ در محتوای سایتها و الگوریتمهای چتباتهای هوش مصنوعی، روایتهای خبری پیرامون جنگ غزه و ایران را به نفع خود تغییر دهد.