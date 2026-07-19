جوان آنلاین: ترامپ امروز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: جمهوریخواهان باید نام ایران را به لایحه تحریمهای روسیه اضافه کنند. این کاری بود که لیندسی گراهام میخواست انجام دهد و قرار بود اتفاق بیفتد.
به گزارش ایرنا، این لایحه تحریمهای ثانویه ۱۰۰ درصدی را بر کشورهایی که نفت و گاز طبیعی روسیه را خریداری میکنند، اعمال میکند و همچنین ناوگان نفتکشهای روسیه را که برای دور زدن تحریمها طراحی شدهاند، هدف قرار میدهد.
ریچارد بلومنتال، لیندسی گراهام، جین شاهین و راجر ویکر چهار سناتور آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند که با دولت ترامپ برای پیشبرد قانون بهروز شده تحریمهای روسیه به توافق رسیدند.
این لایحه پیش از مرگ لیندسی گراهام توسط او ارائه شده بود و حالا دیگر جمهوریخواهان و دموکراتها روی آن کار میکنند. این لایحه تحریمهایی را علیه کشورهایی که با روسیه تجارت میکنند از جمله خریداران صادرات انرژی آن، به دلیل عدم موفقیت مسکو در مذاکره برای توافق صلح با اوکراین اعمال خواهد کرد.
ترامپ در حالی بار دیگر به ابزار فرسود و نخ نمای تحریم متوسل شده که در میدان و رویارویی نظامی با ایران به هیچ یک از اهداف اعلانی و از پیش تعیین شده خود، دست نیافته و در مواجهه با تهران سردرگم به نظر میرسد.