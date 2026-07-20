از بازآفرینی خاطرات کودکی تا روایت ناتمام ۴۰۰شهید خردسال

جوان آنلاین: رویداد فرهنگی و هنری «مشق ناتمام» این شبها پل طبیعت را به صحنهای برای روایت رنج، مقاومت و امید تبدیل کرده بود؛ رویدادی که با بهرهگیری از ظرفیت تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی، تلاش میکرد یاد و خاطره بیش از ۴۰۰کودک شهید جنگ رمضان را زندهنگه دارد و مخاطبان را با روایتهایی انسانی از جنگ و پیامدهای آن روبهرو کند.
این رویداد به روایت حسین پارسایی و تهیهکنندگی محمدصادق میرکریمی از ۲۲ تا ۲۸ تیرماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در پل طبیعت برگزار شد. اجرای نمایشهای محیطی، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها، آیین شمعافروزی و نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰کودک شهید، بخشهای مختلف این برنامه را تشکیل میداد.
در «مشق ناتمام» چهار نمایش محیطی روی دو استیج پل طبیعت اجرا میشود. روایتهایی برگرفته از آثار خاطرهانگیز «حسنک کجایی»، «کوکبخانم»، «دهقان فداکار» و «باز باران با ترانه» در کنار نمایشهایی با موضوع ایستادگی و مقاومت، مخاطبان را در طول مسیر پل طبیعت همراه میکرد. همچنین نمایش «نیمکت خالی» در ابتدای پل، روایت زندگی یکی از دانشآموزان شهید جنگ رمضان را پیش روی مخاطبان قرار میداد.
این آثار با حضور ۳۳کودک و نوجوان روی صحنه رفته و استقبال شهروندان در شبهای نخست اجرا، نشان داده که اجرای نمایش در فضای شهری و ارتباط مستقیم مخاطبان با روایتها، توانسته تأثیرگذاری این رویداد را دوچندان کند.
در جریان برگزاری «مشق ناتمام»، جمعی از هنرمندان و چهرههای فرهنگی نیز با حضور در پل طبیعت به تماشای این رویداد نشستند که ابوالفضل همراه، بازیگر سینما و تلویزیون، و سیروس مقدم، کارگردان سینما و تلویزیون از جمله آنان بودند و در حاشیه این برنامه، درباره اهمیت روایت هنری از کودکان شهید جنگ و تأثیر این رویداد بر مخاطبان سخن گفتند.
تصویر کودکان شهید اولین تصویری است که از جنگ در ذهن نقش میبندد
ابوالفضل همراه، بازیگر سینما و تلویزیون، پس از تماشای این رویداد با اشاره به تأثیر عمیق آن بر مخاطب گفت: هیچکدام از لحظات جنگ به اندازه شنیدن خبر شهادت این کودکان من را متأثر نکرد و معتقدم هر زمان از این جنگ سخن گفته شود، نخستین تصویری که در ذهن مردم نقش میبندد، چهره همین کودکان خواهد بود.
وی با بیان اینکه هنر شاید نتواند احساس واقعی یک فاجعه را بهطور کامل منتقل کند، اما میتواند مخاطب را به همذاتپنداری برساند، افزود: وقتی تصاویر این کودکان را میبینیم یا اجرای نمایشها را تماشا میکنیم، دوباره با واقعیت تلخ جنگ روبهرو میشویم؛ واقعیتی که نباید فراموش شود.
همراه با اشاره به اجرای هنرمندان کودک در این رویداد اظهار کرد: اجراها بسیار تأثیرگذار بود، اما آنچه بیش از همه او را تحتتأثیر قرار داد، محتوای آثار بود که توانسته بود هم کودکان و هم بزرگسالان را با خود همراه کند و مخاطبان را در برابر این فاجعه انسانی به تأمل وادارد.
او ادامه داد: جنگ، زندگی آرام مردم را ناگهان دستخوش تغییر کرد و خبر شهادت کودکان، جامعه را در شوکی بزرگ فرو برد. دیدن روایت این اتفاقات بر صحنه، بار دیگر عمق این حادثه را یادآوری میکند و اجازه نمیدهد این خاطره تلخ از ذهنها پاک شود.
این فاجعه نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود
سیروس مقدم، کارگردان سینما و تلویزیون نیز که به صورت اتفاقی با این رویداد آشنا شده بود، درباره «مشق ناتمام» گفت: در جریان ساخت مستندی در تهران بودم که از برگزاری این برنامه مطلع شدم و برای دیدن آن به پل طبیعت آمدم. او با اشاره به ساختار نمایشی این رویداد اظهار کرد: بازآفرینی قصههایی که نسل امروز کمتر آنها را شنیده است، ایدهای هوشمندانه و جذاب است و توانسته میان خاطرات کودکی و روایت امروز جامعه از جنگ پیوند برقرار کند. مقدم با اشاره به شهادت کودکان میناب گفت: اصل این حادثه زخمی فراموشنشدنی است و برای من که اصالتاً جنوبی هستم، این اتفاق بار عاطفی مضاعفی دارد. دیدار با خانوادههای این کودکان، مسئولیت سنگینی را بر دوش هنرمندان و اهالی رسانه میگذارد تا اجازه ندهند این فاجعه در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
این کارگردان افزود: خانوادههای این شهدا تنها یک درخواست داشتند؛ اینکه درباره این جنایت سخن گفته شود و حق این کودکان و رنجی که بر خانوادههایشان گذشته، در حافظه جامعه باقی بماند.
همچنین امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری نیز در این رویداد حضور داشت و بر ضرورت و اهمیت روایت هنری از کودکان شهید جنگ و نقش هنر در زنده نگه داشتن حافظه تاریخی این فاجعه تأکید کرد.