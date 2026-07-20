کد خبر: 1369597
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۱:۴۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
«مشق ناتمام»، هنر به روایت کودکان جنگ در پل طبیعت

از بازآفرینی خاطرات کودکی تا روایت ناتمام ۴۰۰شهید خردسال

از بازآفرینی خاطرات کودکی تا روایت ناتمام ۴۰۰شهید خردسال رویداد فرهنگی و هنری «مشق ناتمام» این شب‌ها پل طبیعت را به صحنه‌ای برای روایت رنج، مقاومت و امید تبدیل کرده بود

جوان آنلاین: رویداد فرهنگی و هنری «مشق ناتمام» این شب‌ها پل طبیعت را به صحنه‌ای برای روایت رنج، مقاومت و امید تبدیل کرده بود؛ رویدادی که با بهره‌گیری از ظرفیت تئاتر، موسیقی و هنر‌های تجسمی، تلاش می‌کرد یاد و خاطره بیش از ۴۰۰کودک شهید جنگ رمضان را زنده‌نگه دارد و مخاطبان را با روایت‌هایی انسانی از جنگ و پیامد‌های آن روبه‌رو کند. 
 
این رویداد به روایت حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی محمدصادق میرکریمی از ۲۲ تا ۲۸ تیرماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در پل طبیعت برگزار شد. اجرای نمایش‌های محیطی، موسیقی، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها، آیین شمع‌افروزی و نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰کودک شهید، بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل می‌داد. 
در «مشق ناتمام» چهار نمایش محیطی روی دو استیج پل طبیعت اجرا می‌شود. روایت‌هایی برگرفته از آثار خاطره‌انگیز «حسنک کجایی»، «کوکب‌خانم»، «دهقان فداکار» و «باز باران با ترانه» در کنار نمایش‌هایی با موضوع ایستادگی و مقاومت، مخاطبان را در طول مسیر پل طبیعت همراه می‌کرد. همچنین نمایش «نیمکت خالی» در ابتدای پل، روایت زندگی یکی از دانش‌آموزان شهید جنگ رمضان را پیش روی مخاطبان قرار می‌داد. 
این آثار با حضور ۳۳کودک و نوجوان روی صحنه رفته و استقبال شهروندان در شب‌های نخست اجرا، نشان داده که اجرای نمایش در فضای شهری و ارتباط مستقیم مخاطبان با روایت‌ها، توانسته تأثیرگذاری این رویداد را دوچندان کند. 
در جریان برگزاری «مشق ناتمام»، جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی نیز با حضور در پل طبیعت به تماشای این رویداد نشستند که ابوالفضل همراه، بازیگر سینما و تلویزیون، و سیروس مقدم، کارگردان سینما و تلویزیون از جمله آنان بودند و در حاشیه این برنامه، درباره اهمیت روایت هنری از کودکان شهید جنگ و تأثیر این رویداد بر مخاطبان سخن گفتند. 

 تصویر کودکان شهید اولین تصویری است که از جنگ در ذهن نقش می‌بندد
ابوالفضل همراه، بازیگر سینما و تلویزیون، پس از تماشای این رویداد با اشاره به تأثیر عمیق آن بر مخاطب گفت: هیچ‌کدام از لحظات جنگ به اندازه شنیدن خبر شهادت این کودکان من را متأثر نکرد و معتقدم هر زمان از این جنگ سخن گفته شود، نخستین تصویری که در ذهن مردم نقش می‌بندد، چهره همین کودکان خواهد بود. 
وی با بیان اینکه هنر شاید نتواند احساس واقعی یک فاجعه را به‌طور کامل منتقل کند، اما می‌تواند مخاطب را به همذات‌پنداری برساند، افزود: وقتی تصاویر این کودکان را می‌بینیم یا اجرای نمایش‌ها را تماشا می‌کنیم، دوباره با واقعیت تلخ جنگ روبه‌رو می‌شویم؛ واقعیتی که نباید فراموش شود. 
همراه با اشاره به اجرای هنرمندان کودک در این رویداد اظهار کرد: اجرا‌ها بسیار تأثیرگذار بود، اما آنچه بیش از همه او را تحت‌تأثیر قرار داد، محتوای آثار بود که توانسته بود هم کودکان و هم بزرگسالان را با خود همراه کند و مخاطبان را در برابر این فاجعه انسانی به تأمل وادارد. 
او ادامه داد: جنگ، زندگی آرام مردم را ناگهان دستخوش تغییر کرد و خبر شهادت کودکان، جامعه را در شوکی بزرگ فرو برد. دیدن روایت این اتفاقات بر صحنه، بار دیگر عمق این حادثه را یادآوری می‌کند و اجازه نمی‌دهد این خاطره تلخ از ذهن‌ها پاک شود. 

 این فاجعه نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود
سیروس مقدم، کارگردان سینما و تلویزیون نیز که به صورت اتفاقی با این رویداد آشنا شده بود، درباره «مشق ناتمام» گفت: در جریان ساخت مستندی در تهران بودم که از برگزاری این برنامه مطلع شدم و برای دیدن آن به پل طبیعت آمدم. او با اشاره به ساختار نمایشی این رویداد اظهار کرد: بازآفرینی قصه‌هایی که نسل امروز کمتر آنها را شنیده است، ایده‌ای هوشمندانه و جذاب است و توانسته میان خاطرات کودکی و روایت امروز جامعه از جنگ پیوند برقرار کند. مقدم با اشاره به شهادت کودکان میناب گفت: اصل این حادثه زخمی فراموش‌نشدنی است و برای من که اصالتاً جنوبی هستم، این اتفاق بار عاطفی مضاعفی دارد. دیدار با خانواده‌های این کودکان، مسئولیت سنگینی را بر دوش هنرمندان و اهالی رسانه می‌گذارد تا اجازه ندهند این فاجعه در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. 
این کارگردان افزود: خانواده‌های این شهدا تنها یک درخواست داشتند؛ اینکه درباره این جنایت سخن گفته شود و حق این کودکان و رنجی که بر خانواده‌هایشان گذشته، در حافظه جامعه باقی بماند. 
همچنین امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنر‌های نمایشی سوره حوزه هنری نیز در این رویداد حضور داشت و بر ضرورت و اهمیت روایت هنری از کودکان شهید جنگ و نقش هنر در زنده نگه داشتن حافظه تاریخی این فاجعه تأکید کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تهیه کننده سینما ، جنگ رمضان ، نویسنده
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

انتظار برای امتحان

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار