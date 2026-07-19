منابع فلسطینی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و شهادت شماری بر اثر آن خبر دادند.

جوان آنلاین: حملات رژیم صهیونیستی به خیابان کشکو در محله الزیتون در جنوب شهر غزه به شهادت 3 نفر از جمله یک زن و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد.

همزمان با این تحولات، ارتش رژیم صهیونیستی یک بلوک مسکونی در شرق میدان «دوار الدوله» و در پشت ساختمان «خویطر» را هدف حمله قرار داد.

این منطقه در محدوده‌ای قرار دارد که پیش‌تر ارتش اشغالگر برای آن دستور تخلیه صادر کرده بود.

در طول شب، بالگردهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز مناطق شرقی این محله به پرواز درآمدند و با شلیک گسترده به سمت مناطقی که در امتداد «خط زرد» قرار دارند، مانع از دسترسی نیروهای امدادی و دفاع مدنی به منطقه شدند و عملیات انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان را با دشواری روبرو کردند.

در نتیجه این شرایط، نیروهای امدادی صبح روز یکشنبه موفق شدند پیکر دو شهید را به مجتمع پزشکی شفا منتقل کنند.

در نخستین ساعات بامداد، خیابان صلاح‌الدین، به ویژه اطراف میدان «دوار الدوله» صحنه رفت‌وآمد قابل توجه آوارگان و بازگشت شماری از خانواده‌ها به این منطقه بود.

با این حال، این بازگشت به معنای پایان عملیات نظامی نیست، زیرا ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون به‌طور رسمی پایان عملیات خود را اعلام نکرده است.