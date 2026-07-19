جوان آنلاین: خبرگزاری بلژیکی «بلگا» اعلام کرد که شورای وزیران بلژیک با ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرکهای صهیونیست نشین مستقر در اراضی اشغالی فلسطین در کرانه باختری موافقت کرد.
به گزارش مهر، این خبرگزاری گزارش داد که دولت فدرال در آخرین نشست شورای وزیران پیش از تعطیلات تابستانی، تصمیم به ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرکهای صهیونیستی گرفت.
این تصمیم، اصلاحیهای بر فرمان سلطنتی صادر شده در ۳۰ دسامبر ۱۹۹۳ است که واردات، صادرات و ترانزیت کالاها و فناوریهای مرتبط را تنظیم میکند. این اصلاحیه، قوانین سختگیرانه و ویژهای را برای کالاهای تولید شده در شهرکهای صهیونیستی مستقر در کرانه باختری رود اردن، از جمله قدس، وضع میکند.
بر اساس این سازوکار، در صورتی که «اسناد نشان دهند یا چنین احتمالی وجود داشته باشد که کالاهای مورد نظر از یک شهرک صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین منشأ گرفتهاند»، هرگونه مجوز واردات به طور خودکار رد خواهد شد. این طرح قانونی، یک دوره گذار ۱۲۰ روزه را برای انطباق با قوانین پیش از اجرای کامل آن در نظر گرفته است.
این اقدام بلژیک، در پی نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۱۳ ژوئیه جاری صورت گرفت و وزرا در این نشست با اکثریت آرا، موافقت خود را با اعمال محدودیتهای تجاری بر شهرکهای کرانه باختری (که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی تلقی میشوند) اعلام کردند.
اتحادیه اروپا در ماه مه گذشته، به دلیل نقضهای جدی و سیستماتیک حقوق بشر علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی، تحریمهایی را علیه ۴ نهاد و ۳ فرد صهیونیست وضع کرده بود.
این در حالی است که دیوان بینالمللی دادگستری در رای مشورتی صادر شده در جولای ۲۰۲۴ اعلام کرد که اشغال اراضی فلسطین و ساخت شهرکها در کرانه باختری غیرقانونی است و کشورها باید گامهایی برای جلوگیری از هرگونه روابط تجاری یا سرمایهگذاری که به تداوم این وضعیت کمک میکند، بردارند.