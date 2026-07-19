کد خبر: 1369594
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بلژیک واردات تولیدات شهرک‌نشینان صهیونیست را ممنوع کرد

بلژیک واردات تولیدات شهرک‌نشینان صهیونیست را ممنوع کرد شورای وزیران بلژیک با طرح ممنوعیت ورود محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی به این کشور موافقت کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری بلژیکی «بلگا» اعلام کرد که شورای وزیران بلژیک با ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیست نشین مستقر در اراضی اشغالی فلسطین در کرانه باختری موافقت کرد.

به گزارش مهر، این خبرگزاری گزارش داد که دولت فدرال در آخرین نشست شورای وزیران پیش از تعطیلات تابستانی، تصمیم به ممنوعیت واردات محصولات تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی گرفت.

این تصمیم، اصلاحیه‌ای بر فرمان سلطنتی صادر شده در ۳۰ دسامبر ۱۹۹۳ است که واردات، صادرات و ترانزیت کالاها و فناوری‌های مرتبط را تنظیم می‌کند. این اصلاحیه، قوانین سختگیرانه و ویژه‌ای را برای کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی مستقر در کرانه باختری رود اردن، از جمله قدس، وضع می‌کند.

بر اساس این سازوکار، در صورتی که «اسناد نشان دهند یا چنین احتمالی وجود داشته باشد که کالاهای مورد نظر از یک شهرک صهیونیست نشین در اراضی اشغالی فلسطین منشأ گرفته‌اند»، هرگونه مجوز واردات به‌ طور خودکار رد خواهد شد. این طرح قانونی، یک دوره گذار ۱۲۰ روزه را برای انطباق با قوانین پیش از اجرای کامل آن در نظر گرفته است.

این اقدام بلژیک، در پی نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در ۱۳ ژوئیه جاری صورت گرفت و وزرا در این نشست با اکثریت آرا، موافقت خود را با اعمال محدودیت‌های تجاری بر شهرک‌های کرانه باختری (که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شوند) اعلام کردند.

اتحادیه اروپا در ماه مه گذشته، به دلیل نقض‌های جدی و سیستماتیک حقوق بشر علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی، تحریم‌هایی را علیه ۴ نهاد و ۳ فرد صهیونیست وضع کرده بود.

این در حالی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی صادر شده در جولای ۲۰۲۴ اعلام کرد که اشغال اراضی فلسطین و ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری غیرقانونی است و کشورها باید گام‌هایی برای جلوگیری از هرگونه روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری که به تداوم این وضعیت کمک می‌کند، بردارند.

برچسب ها: بلژیک ، ممنوعیت واردات ، اسرائیل 
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

مخالفت سرمربی سپاهان با جدایی گزینه مدنظر پرسپولیس

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بدون شرح

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

ضرغامی: علت مرگ لیندسی گراهام دیدن تصاویر مردم ایران و عراق است

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

از تنگه رانده در کوه مانده

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

میناب هم جنوب بود

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار