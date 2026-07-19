واژگونی کشتی مسافربری در سواحل «گویان»

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06cc\u06a9 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u06f1\u06f1\u06f6 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0648\u0627\u062d\u0644 \u06af\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0648\u0627\u0698\u06af\u0648\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.