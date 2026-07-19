شورای صلح ترامپ، طرح بازسازی غزه را کنار گذاشته است

شورای صلح ترامپ، طرح بازسازی غزه را به اردوگاه‌های موقت با کانکس‌های قابل حمل تحت نظارت دولت فلسطین، پلیس و یک نیروی امنیتی کوچک بین‌المللی تقلیل داده است.

جوان آنلاین: این طرح موقت قرار است در منطقه حائل در سراسر خط آتش بس نزدیک رفح برقرار شود. همچنین این طرح بازتاب تفکرات و نقشه‌های جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست که در اسلایدهایی با عنوان «بازار آزاد غزه» در ژانویه ارائه و در آن اعلام کرده بود که ظرف ۱۰۰ روز زیرساخت‌های کلیدی و اصلی را در منطقه غزه بازسازی می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه خبری میدل ایست آی، همچنین هیچ کار ساختمانی یا مقدماتی برای این طرح از طریق نیروی با ثبات‌کننده بین‌المللی، یک نیروی حافظ صلح چندملیتی تحت نظارت سازمان ملل متحد که توسط طرح صلح غزه ۲۰۲۵ تاسیس شد، آغاز نشده است.

یک پایگاه لجستیکی برای نیروهای اسرائیلی در گذرگاه کرم شالوم بین اسرائیل و غزه تقریبا تکمیل شده و انتظار می‌رود این نیرو در مصر با نیروهایی از مراکش، کوزوو و احتمالا آلبانی و قزاقستان آموزش ببیند. آموزش آنها ماه‌ها طول خواهد کشید و چارچوب قانونی برای حضور آنها همچنان در دست مذاکره با اسرائیل است.

این طرح پایلوت از سوی اعضای شورای صلح، دولت ترامپ، موسسه تونی بلر و کمیته ملی برای اداره غزه در قبرس ارائه شد.

یکی از مسئولان مطلع از مذاکرات قبرس گفته که کمیته ملی برای اداره غزه بر سر طرح پایلوت رفح دچار دو دستگی شده است.

نیروهای اسرائیلی از خط آتش بس خارج می‌شوند و این اردوگاه موقت تحت نظارت نیروهای ثبات ساز بین‌المللی و یک نیروی پلیس آموزش دیده فلسطینی قرار می‌گیرد.

منابع مالی برای این طرح پایلوت خالی است یا وضعیتشان مشخص نیست و همچنین تنها بخش ناچیزی از ۱۷ میلیارد دلاری که برای طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای غزه وعده داده شده بود، محقق شده است.

شورای صلح تلاش دارد تا به ۱۱ میلیارد دلار از درآمد مالیاتی فلسطین و دارایی‌های مسدود و توقیف شده بانکی از سوی اسرائیل دست پیدا کند.