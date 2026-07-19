مسابقات مچ‌اندازی بانوان قهرمانی باشگاه‌های استان اصفهان، به میزبانی شهرستان اصفهان و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور پرشور ورزشکاران، مربیان، داوران، مسئولان و علاقه‌مندان این رشته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین به نقل از روابط عمومی هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان، مسابقات مچ‌اندازی بانوان قهرمانی باشگاه‌های استان اصفهان، به میزبانی شهرستان اصفهان و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور ورزشکاران، مربیان، داوران، مسئولان و علاقه‌مندان این رشته برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان (مستر ۱ و مستر ۲) و در دو بخش دست راست و دست چپ در اوزان مختلف برگزار شد و شرکت‌کنندگان برای کسب عناوین برتر به رقابتی جذاب و فنی پرداختند.

در پایان مسابقات، نفرات برتر هر رده سنی و وزنی در بخش‌های دست راست و دست چپ به شرح زیر معرفی شدند:

📌 رده نوجوانان

۶۰- کیلوگرم (دست راست)

🥇 ملینا باقری (منتخب خمینی‌شهر)

۷۰- کیلوگرم (دست راست)

🥇 الا رویگری (آبان خمینی‌شهر)

۷۰+ کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 پرنیان بهشتی (منتخب خمینی‌شهر)

📌 رده جوانان

۶۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 ریحانه رزاقی (آبان خمینی‌شهر)

۶۵- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 ستایش دهنوی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 شیرین نساجی (آبان خمینی‌شهر)

🥉 زهرا ناطقی (منتخب خمینی‌شهر)

۷۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 الناز اربابی (آبان خمینی‌شهر)

۷۰+ کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 فاطمه محمدی (آراکس فلاورجان)

🥈 زهرا شیرازی (آبان خمینی‌شهر)

📌 رده امید

۵۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 زهرا جعفرزاده (آراکس فلاورجان)

۵۵- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 سارا شیرانی (منتخب خمینی‌شهر)

۶۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 نازنین قریشی (زندی شاهین‌شهر)

۶۵- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 مهشید مجرد (منتخب خمینی‌شهر)

۷۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 ستایش کوهی (منتخب خمینی‌شهر)

۷۰+ کیلوگرم

دست راست

🥇 مریم احمدی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 حدیث سجادی (منتخب خمینی‌شهر)

🥉 گلناز ذابح‌جزئی (زندی شاهین‌شهر)

دست چپ

🥇 حدیث سجادی (منتخب خمینی‌شهر)

🥈 مریم احمدی (آبان خمینی‌شهر)

🥉 گلناز ذابح‌جزئی (زندی شاهین‌شهر)

📌 رده بزرگسالان

۵۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 زهرا نظری محرابی (منتخب خمینی‌شهر)

۵۵- کیلوگرم

دست راست

🥇 حکیمه سنائی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 ناهید افروز (آراکس فلاورجان)

🥉 فاطمه کریمی (آبان خمینی‌شهر)

دست چپ

🥇 حکیمه سنائی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 ناهید افروز (آراکس فلاورجان)

۶۰- کیلوگرم

دست راست

🥇 ریحانه رزاقی (منتخب خمینی‌شهر)

🥈 فهیمه کیانی (آبان خمینی‌شهر)

🥉 نادیا شریعتی (منتخب خمینی‌شهر)

دست چپ

🥇 فهیمه کیانی

🥈 ریحانه رزاقی

🥉 نادیا شریعتی

۶۵- کیلوگرم

دست راست

🥇 صبیحه رحیمی (آراکس فلاورجان)

🥈 نادیا فرحی (منتخب خمینی‌شهر)

🥉 الهه افروز (منتخب خمینی‌شهر)

دست چپ

🥇 صبیحه رحیمی (آراکس فلاورجان)

🥈 نادیا فرحی (منتخب خمینی‌شهر)

🥉 مهشید مجرد (منتخب خمینی‌شهر)

۷۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 الناز اربابی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 فاطمه قدیری (آبان خمینی‌شهر)

🥉 الهه صفری (آبان خمینی‌شهر)

۸۰- کیلوگرم

دست راست

🥇 مریم اتحادی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 فاطمه نجفی (منتخب خمینی‌شهر)

🥉 سارا قریب (آراکس فلاورجان)

دست چپ

🥇 مریم اتحادی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 فاطمه نجفی (منتخب خمینی‌شهر)

🥉 گلناز ذابح‌جزئی (زندی شاهین‌شهر)

۹۰- کیلوگرم

دست راست

🥇 سمیه شیخ (آراکس فلاورجان)

🥈 امین‌السادات مرتضوی (آبان خمینی‌شهر)

🥉 زهرا اسلامی (منتخب خمینی‌شهر)

دست چپ

🥇 امین‌السادات مرتضوی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 سمیه شیخ (آراکس فلاورجان)

🥉 عزت شیخ (آراکس فلاورجان)

۹۰+ کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 مریم نصیری (آبان خمینی‌شهر)

📌 پیشکسوتان ۱

۶۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)

🥇 حکیمه سنائی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 بتول مرادی (آراکس فلاورجان)

🥉 ناهید افروز (آراکس فلاورجان)

۷۰- کیلوگرم

دست راست

🥇 نادیا فرحی (منتخب خمینی‌شهر)

🥈 زینب ناصری (آراکس فلاورجان)

🥉 اکرم عسگری (آبان خمینی‌شهر)

دست چپ

🥇 نادیا فرحی (منتخب خمینی‌شهر)

🥈 اکرم عسگری (آبان خمینی‌شهر)

🥉 زینب ناصری (آراکس فلاورجان)

۸۰- کیلوگرم

دست راست

🥇 مریم اتحادی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 زهرا علی‌پناهی (منتخب خمینی‌شهر)

🥉 سارا قریب (آراکس فلاورجان)

دست چپ

🥇 مریم اتحادی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 سارا قریب (آراکس فلاورجان)

🥉 زهرا علی‌پناهی (منتخب خمینی‌شهر)

۸۰+ کیلوگرم

دست راست

🥇 مریم نصیری (آبان خمینی‌شهر)

🥈 امین‌السادات مرتضوی (آبان خمینی‌شهر)

🥉 عزت شیخ (آراکس فلاورجان)

دست چپ

🥇 امین‌السادات مرتضوی (آبان خمینی‌شهر)

🥈 مریم نصیری (آبان خمینی‌شهر)

🥉 عزت شیخ (آراکس فلاورجان)

کانون واو دکتراحمدی, [7/4/2026 1:38 PM]

📌 پیشکسوتان ۲

دست راست و چپ

🥇 محبوبه کریمی (منتخب خمینی‌شهر)

🥈 فاطمه‌نسا مجددی (آراکس فلاورجان)

🥉 محبوبه جمال‌پور (منتخب خمینی‌شهر)