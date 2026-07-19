به گزارش خبرنگار جوان آنلاین به نقل از روابط عمومی هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان، مسابقات مچاندازی بانوان قهرمانی باشگاههای استان اصفهان، به میزبانی شهرستان اصفهان و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور پرشور ورزشکاران، مربیان، داوران، مسئولان و علاقهمندان این رشته برگزار شد.
این رقابتها در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان (مستر ۱ و مستر ۲) و در دو بخش دست راست و دست چپ در اوزان مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان برای کسب عناوین برتر به رقابتی جذاب و فنی پرداختند.
در پایان مسابقات، نفرات برتر هر رده سنی و وزنی در بخشهای دست راست و دست چپ به شرح زیر معرفی شدند:
📌 رده نوجوانان
۶۰- کیلوگرم (دست راست)
🥇 ملینا باقری (منتخب خمینیشهر)
۷۰- کیلوگرم (دست راست)
🥇 الا رویگری (آبان خمینیشهر)
۷۰+ کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 پرنیان بهشتی (منتخب خمینیشهر)
📌 رده جوانان
۶۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 ریحانه رزاقی (آبان خمینیشهر)
۶۵- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 ستایش دهنوی (آبان خمینیشهر)
🥈 شیرین نساجی (آبان خمینیشهر)
🥉 زهرا ناطقی (منتخب خمینیشهر)
۷۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 الناز اربابی (آبان خمینیشهر)
۷۰+ کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 فاطمه محمدی (آراکس فلاورجان)
🥈 زهرا شیرازی (آبان خمینیشهر)
📌 رده امید
۵۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 زهرا جعفرزاده (آراکس فلاورجان)
۵۵- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 سارا شیرانی (منتخب خمینیشهر)
۶۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 نازنین قریشی (زندی شاهینشهر)
۶۵- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 مهشید مجرد (منتخب خمینیشهر)
۷۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 ستایش کوهی (منتخب خمینیشهر)
۷۰+ کیلوگرم
دست راست
🥇 مریم احمدی (آبان خمینیشهر)
🥈 حدیث سجادی (منتخب خمینیشهر)
🥉 گلناز ذابحجزئی (زندی شاهینشهر)
دست چپ
🥇 حدیث سجادی (منتخب خمینیشهر)
🥈 مریم احمدی (آبان خمینیشهر)
🥉 گلناز ذابحجزئی (زندی شاهینشهر)
📌 رده بزرگسالان
۵۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 زهرا نظری محرابی (منتخب خمینیشهر)
۵۵- کیلوگرم
دست راست
🥇 حکیمه سنائی (آبان خمینیشهر)
🥈 ناهید افروز (آراکس فلاورجان)
🥉 فاطمه کریمی (آبان خمینیشهر)
دست چپ
🥇 حکیمه سنائی (آبان خمینیشهر)
🥈 ناهید افروز (آراکس فلاورجان)
۶۰- کیلوگرم
دست راست
🥇 ریحانه رزاقی (منتخب خمینیشهر)
🥈 فهیمه کیانی (آبان خمینیشهر)
🥉 نادیا شریعتی (منتخب خمینیشهر)
دست چپ
🥇 فهیمه کیانی
🥈 ریحانه رزاقی
🥉 نادیا شریعتی
۶۵- کیلوگرم
دست راست
🥇 صبیحه رحیمی (آراکس فلاورجان)
🥈 نادیا فرحی (منتخب خمینیشهر)
🥉 الهه افروز (منتخب خمینیشهر)
دست چپ
🥇 صبیحه رحیمی (آراکس فلاورجان)
🥈 نادیا فرحی (منتخب خمینیشهر)
🥉 مهشید مجرد (منتخب خمینیشهر)
۷۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 الناز اربابی (آبان خمینیشهر)
🥈 فاطمه قدیری (آبان خمینیشهر)
🥉 الهه صفری (آبان خمینیشهر)
۸۰- کیلوگرم
دست راست
🥇 مریم اتحادی (آبان خمینیشهر)
🥈 فاطمه نجفی (منتخب خمینیشهر)
🥉 سارا قریب (آراکس فلاورجان)
دست چپ
🥇 مریم اتحادی (آبان خمینیشهر)
🥈 فاطمه نجفی (منتخب خمینیشهر)
🥉 گلناز ذابحجزئی (زندی شاهینشهر)
۹۰- کیلوگرم
دست راست
🥇 سمیه شیخ (آراکس فلاورجان)
🥈 امینالسادات مرتضوی (آبان خمینیشهر)
🥉 زهرا اسلامی (منتخب خمینیشهر)
دست چپ
🥇 امینالسادات مرتضوی (آبان خمینیشهر)
🥈 سمیه شیخ (آراکس فلاورجان)
🥉 عزت شیخ (آراکس فلاورجان)
۹۰+ کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 مریم نصیری (آبان خمینیشهر)
📌 پیشکسوتان ۱
۶۰- کیلوگرم (دست راست و چپ)
🥇 حکیمه سنائی (آبان خمینیشهر)
🥈 بتول مرادی (آراکس فلاورجان)
🥉 ناهید افروز (آراکس فلاورجان)
۷۰- کیلوگرم
دست راست
🥇 نادیا فرحی (منتخب خمینیشهر)
🥈 زینب ناصری (آراکس فلاورجان)
🥉 اکرم عسگری (آبان خمینیشهر)
دست چپ
🥇 نادیا فرحی (منتخب خمینیشهر)
🥈 اکرم عسگری (آبان خمینیشهر)
🥉 زینب ناصری (آراکس فلاورجان)
۸۰- کیلوگرم
دست راست
🥇 مریم اتحادی (آبان خمینیشهر)
🥈 زهرا علیپناهی (منتخب خمینیشهر)
🥉 سارا قریب (آراکس فلاورجان)
دست چپ
🥇 مریم اتحادی (آبان خمینیشهر)
🥈 سارا قریب (آراکس فلاورجان)
🥉 زهرا علیپناهی (منتخب خمینیشهر)
۸۰+ کیلوگرم
دست راست
🥇 مریم نصیری (آبان خمینیشهر)
🥈 امینالسادات مرتضوی (آبان خمینیشهر)
🥉 عزت شیخ (آراکس فلاورجان)
دست چپ
🥇 امینالسادات مرتضوی (آبان خمینیشهر)
🥈 مریم نصیری (آبان خمینیشهر)
🥉 عزت شیخ (آراکس فلاورجان)
کانون واو دکتراحمدی, [7/4/2026 1:38 PM]
📌 پیشکسوتان ۲
دست راست و چپ
🥇 محبوبه کریمی (منتخب خمینیشهر)
🥈 فاطمهنسا مجددی (آراکس فلاورجان)
🥉 محبوبه جمالپور (منتخب خمینیشهر)