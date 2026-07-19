کد خبر: 1369572
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴
اصفهان » سياسي
رییس هیات بدن سازی وپرورش اندام استان اصفهان :

مسابقات پرس سینه بانوان قهرمانی باشگاه‌های استان اصفهان برگزار شد

مسابقات پرس سینه بانوان قهرمانی باشگاه‌های استان اصفهان در سالن وزنه‌برداری کوثر ملک شهر و با حضور ۷۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف با همکاری انجمن بدنسازی کارگری استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین به نقل ازروابط عمومی هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان، مسابقات پرس سینه بانوان قهرمانی باشگاه‌های استان اصفهان روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن وزنه‌برداری کوثر ملک شهر و با حضور ۷۰ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف با همکاری انجمن بدنسازی کارگری  استان برگزار شد.

این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوچه دنا برگزار شد و ورزشکاران، مربیان، داوران و حاضرین با ادای احترام به مقام شامخ این شهیدان، رقابت‌هایی منظم، فنی و باشکوه را رقم زدند. بانوان ورزشکار استان نیز با ارائه عملکردی ارزشمند، برای کسب عناوین برتر تیمی در رده‌های سنی مختلف به رقابت پرداختند.

هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از کمیته پاورلیفتینگ استان، عوامل اجرایی، داوران، مربیان، ورزشکاران، میزبان مسابقات و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، موفقیت و سربلندی خانواده بزرگ بدنسازی و پرورش اندام استان را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

در حاشیه برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ استان اصفهان، جمعی از مسئولان و ورزشکاران با حضور پرشور خود، جلوهای خاص به این رویداد ورزشی بخشیدند.

در این مراسم، دکتر رسول بخشی دستجردی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به همراه مجتبی محمدی رئیس هیئت بدنسازی استان، ابراهیم صادقی دبیر هیئت، حسین سرشارنیا، دکتر احمدی و مهندس بصراوی در سالن مسابقات حضور یافتند.

یکی از بخشهای تأثیرگذار این رویداد، تجلیل از مقام والای شهدا بود؛ در این مراسم از پدر شهید والامقام «مهدی نصر» و همچنین خانواده ۵ نفره شهدای جنگ رمضان در خیابان آتشگاه تقدیر به عمل آمد. همچنین از پدر شهید «مصطفی علیخانی» نیز با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.

 نتایج برتر تیمی – نوجوانان
 برخوار 
 پارادایس 
 ملل 

 نتایج برتر تیمی – جوانان
 ملل 
 برخوار 
 کاویانی 

 نتایج برتر تیمی – بزرگسالان
 ملل ب 
آراد 
 ملل الف 

نتایج برتر تیمی – پیشکسوتان
 ملل 
 برخوار 
 پارادایس 

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: ورزش ، بدنسازی ، اصفهان
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