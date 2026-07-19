موج گرما و حملات تجاوزکارانه آمریکا به ایران گریبانگیر زنجیره تامین و بازار انرژی اروپا شد

موج شدید گرمای اوایل تابستان در اروپا با کاهش بی‌سابقه سطح آب رودخانه‌های اصلی و افزایش دمای آنها، حمل‌ونقل کالا، تولید برق هسته‌ای و تامین انرژی را با اختلال مواجه کرده و هم‌زمان با تداوم حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در تنگه هرمز، فشار بر اقتصاد، صنایع و نرخ تورم کشورهای اروپایی را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: تارنمای اویل پرایس نوشت: موج شدید گرمای اوایل تابستان در اروپا باعث افزایش دمای بزرگ‌ترین رودخانه‌های این قاره و کاهش سطح آب آنها شده است. این وضعیت روند انتقال انرژی، تولید برق و مسیرهای اصلی زنجیره تامین را با اختلال روبه‌رو کرده است.

به گزارش ایرنا، موج‌های گرما از اوایل ماه گذشته میلادی اروپا را فراگرفت و اقتصادهای بزرگ این قاره از جمله آلمان و فرانسه برای هفته‌های متوالی، دمایی بی‌سابقه را تجربه کردند.

در نتیجه، میزان بارندگی به‌شدت کاهش یافت و محدودیت‌هایی برای تردد در مسیرهای اصلی حمل‌ونقل رودخانه‌ای در داخل اروپا اعمال شد. این محدودیت‌ها موجب کاهش میزان بار قابل حمل توسط بارج‌ها (قایق باری) شد و در پی آن، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یافت و فشار بیشتری بر اقتصادهای اروپایی وارد شد آن هم در شرایطی که تداوم بحران ایجاد شده در تنگه هرمز در نتیجه تجاوزات آمریکا علیه ایران، از پیش موجب افزایش هزینه‌های انرژی و نرخ تورم در اروپا شده است.

افزون بر پیامدهای اقتصادی و تورمی در آلمان، موج گرما در فرانسه نیز به کاهش تولید برق منجر شد.

اویل پرایس نوشت: اوایل هفته جاری، تولید برق نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه ۶.۴ گیگاوات کاهش یافت که معادل حدود ۱۴ درصد از کل تقاضای برق این کشور در همان روز بود. افزایش دمای آب رودخانه‌ها بر اثر موج گرما، توان نیروگاه‌های هسته‌ای برای استفاده از آب به‌منظور خنک‌سازی راکتورها را محدود کرد و در نتیجه تولید برق کاهش یافت.

این نخستین بار نیست که فرانسه به دلیل گرمای شدید تابستان ناچار به کاهش فعالیت راکتورها و محدود کردن تولید برق هسته‌ای می‌شود.

با وجود این کاهش، فرانسه همچنان به صادرات برق به کشورهای همسایه ادامه داد، اما به نظر می‌رسد با طولانی‌تر شدن موج‌های گرما و افزایش شدت دما، وقوع چنین رویدادهایی در حال تبدیل شدن به پدیده‌ای پرتکرارتر است.

شرایط مشابهی نیز در رودخانه راین، به طول حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کیلومتر و مهم‌ترین مسیر حمل‌ونقل داخلی اروپا، مشاهده می‌شود. این رودخانه‌ نقشی حیاتی در تامین زغال‌سنگ، گازوئیل و کالاهای مورد نیاز آلمان و کشورهای اروپای مرکزی دارد.

این تارنما ادامه داد: رودخانه راین حجم عظیمی از کالاها، از جمله سوخت و زغال‌سنگ، را در اروپا جابه‌جا می‌کند و اکنون مشکلات زنجیره تامین ناشی از بحران تنگه هرمز در مسیرهای دریایی را تشدید کرده است.

این رودخانه که از سوئیس سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از آلمان، فرانسه و هلند به دریای شمال می‌ریزد، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فرآورده‌های نفتی در اروپا به شمار می‌رود. اما به دلیل موج گرما و خشکسالی، سطح آب آن به اندازه‌ای کاهش یافته که بسیاری از بارج‌های حامل فرآورده‌های نفتی دیگر قادر به عبور نیستند. از این رو، آنها با ظرفیت کامل بارگیری نمی‌شوند تا سبک‌تر باشند. این موضوع هم هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده و هم انتقال زغال‌سنگ، سوخت و سایر کالاها را با تاخیر مواجه کرده است.

موج‌های گرمای زودهنگام و کاهش سطح آب رودخانه‌ها می‌تواند بار دیگر صنعت و اقتصاد آلمان را تحت فشار قرار دهد؛ اقتصادی که به‌تازگی توانسته بود از شوک اولیه ناشی از بحران خاورمیانه عبور کند.

بر اساس تحلیل اختصاصی شرکت پژوهش‌های اقتصادی «پروگنوس» برای روزنامه اقتصادی آلمانی «هاندلزبلات»، موج گرمای پایان ماه گذشته میلادی امسال بیش از ۶ میلیارد یورو، معادل حدود ۶.۸ میلیارد دلار، به اقتصاد آلمان خسارت وارد کرده است.

برآوردهای این شرکت نشان می‌دهد که در آینده، آلمان ممکن است هر تابستان با سه یا چهار موج گرمای شدید با دمای بالاتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد روبه‌رو شود. به گفته پژوهشگران، هر روزی که دمای هوا از ۳۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رود، حدود یک میلیارد یورو، معادل ۱.۱۴ میلیارد دلار، به اقتصاد آلمان خسارت وارد خواهد کرد؛ بنابراین، خسارت سالانه ناشی از موج‌های گرما می‌تواند از ۲۰ میلیارد یورو، معادل حدود ۲۳ میلیارد دلار، فراتر رود.