جوان آنلاین: کیلیان امباپه، مهاجم تیم ملی فرانسه، در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل انگلیس توانست دو گل به ثمر برساند و به صدر جدول گلزنان جام جهانی راه یابد.
شکستن رکورد مسی و صدرنشینی در تاریخ
امباپه با ۲۲ گل، از رکورد ۲۱ گله لیونل مسی (آرژانتین) عبور کرد و حالا به عنوان برترین گلزن تاریخ جام جهانی شناخته میشود. میروسلاو کلوزه (آلمان) با ۱۶ گل در رده سوم قرار دارد.
۱۰ گل در یک دوره؛ ورود به جمع اسطورهها
امباپه با ۱۰ گلی که در این دوره از مسابقات به ثمر رساند، به جمع بازیکنانی پیوست که در یک دوره از جام جهانی موفق به ثبت حداقل ۱۰ گل شدهاند. پیش از او، تنها سه بازیکن به این رکورد دست یافته بودند:
ژوست فونتن (فرانسه) با ۱۳ گل در جام جهانی ۱۹۵۸
ساندور کوچیش (مجارستان) با ۱۱ گل در جام جهانی ۱۹۵۴
گرد مولر (آلمان) با ۱۰ گل در جام جهانی ۱۹۷۰
امباپه اولین بازیکنی است که پس از ۵۶ سال، موفق به ثبت بیش از ۸ گل در یک دوره از جام جهانی شده است. او در این دوره از مسابقات، با وجود ناکامی فرانسه در رسیدن به فینال (شکست مقابل اسپانیا در نیمهنهایی)، عملکردی استثنایی از خود به جای گذاشت.
امباپه که از سال ۲۰۲۴ عضو رئال مادرید است، در کارنامه خود یک قهرمانی (۲۰۱۸) و یک نایبقهرمانی (۲۰۲۲) در جام جهانی را دارد. او اکنون با این رکوردها، جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال تثبیت کرده است.