اعتراف رسانه عبری: ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز بی اساس است

جوان آنلاین: روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی به پایه و اساس بودن ادعاهای تکراری ترامپ تروریست و جنایتکار در مورد باز بودن تنگه هرمز پرداخت.
به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه: روز یک شنبه ترامپ (رئیس دولت تروریست آمریکا) اعلام کرد که تنگه هرمز باز است، روز دوشنبه هم اعلام کرد، تنگه هرمز باز است، او روز سه شنبه هم همین سخن را تکرار کرد و گفت که تنگه هرمز باز است، اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد، تا روز جمعه یعنی پایان هفته (به وقت رژیم صهیونیستی)، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باز هم اعلام کرد تنگه هرمز باز است، او بارها و بارها این ادعا را تکرار کرد و مدعی شد که این تنگه برای همه به جز ایرانیها باز است! با این حال آنچه که در واقعیت شاهد آن هستیم آن است که عبور و مرور در این آبراهه به پایینتر سطح خود در سه هفته اخیر رسیده است و به طور کلی تنها حرکت به ثبت رسیده در مسیر ایرانی آن صورت گرفته میگیرد.
با استناد به دادههای سامانههای رصد حرکت کشتیها، همان چند کشتی که عبور کردهاند نیز از مسیر نزدیک به ایران گذشتهاند و خبری از استفاده کشتیها از مسیر نزدیک به عمان نیست و تقریبا چند روز اخیر تمامی معدود کشتیهایی که از تنگه عبور کردهاند هم از مسیر ایرانی استفاده کردهاند.