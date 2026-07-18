تحلیلگر صهیونیست: ترامپ مجبور به انتخاب بین بد و بدتر است

جوان آنلاین: روزنامه زیمان یسرائیل در گزارشی تحلیلی معتقد است دونالد ترامپ (رئیس تروریست آمریکا) در مخمصه بدی گرفتار شده است و تمام گزینههای موجود در رابطه برنامه هستهای ایران و تنگه هرمز همگی به یک اندازه بد است.
به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: ترامپ از ایران، تنگه هرمز و خواستههای اسرائیلیها، اعراب، ترکها و دیگران خسته شده است.
او میخواهد به این تراژدی که هیچ افتخار، سود یا امنیتی برای ایالات متحده، خاورمیانه یا جهان به ارمغان نیاورده است، پایان دهد - به طور خلاصه، او به سادگی میخواهد از این مخمصه خارج شود.
در ادامه این گزارش اعتراف شده است:، اما هیچ راه حل ساده و ظریفی برای مشکلی به پیچیدگی ایران وجود ندارد.
توافق آتشبس به این دلیل فروپاشید که هر طرف، یادداشت تفاهم را که با زحمت مذاکره شده بود، به طور متفاوتی تفسیر کرد و از آن زمان، دو طرف در حال تبادل ضربات بودهاند: آمریکاییها حملات موشکی به تأسیسات نظامی ایران انجام میدهند و ایرانیها به پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس و اردن حمله میکنند.
اسرائیل در حال حاضر درگیر نیست، زیرا ترامپ میداند که مداخله اسرائیل فقط مسائل را پیچیدهتر میکند.
به زعم زیمان یسرائیل، مشکل این است که هر طرف در نهایت یک هدف غیرممکن را دنبال میکند: ایران میخواهد کنترل تنگه هرمز را به عنوان غرامتی برای خساراتی که در جنگ متحمل شده است، حفظ کند و در نهایت نوعی هزینه ترانزیت دریافت کند. همچنین مصمم است که قابلیتهای غنیسازی اورانیوم خود را در خاک خود حفظ کند.
از سوی دیگر، ترامپ به دنبال خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران و یافتن یک راهحل اساسی برای مسئله هستهای ایران است - راهحلی که با روایت او از پیروزی آشکار بر ایران همسو باشد.
با توجه به فقدان کامل اعتماد و جاهطلبیهای لجامگسیخته، هنوز مشخص نیست که آیا و چگونه دو طرف میتوانند به مصالحه برسند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: مشکل این است که این وضع موجود نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد. در نهایت، ترامپ که بارها اعلام کرده تنگه هرمز را آزاد و باز کرده است، با وجود اینکه واقعیت کاملاً متفاوت به نظر میرسد، باید تصمیم بگیرد که به کدام سمت روی آورد - یا به سمت یک جنگ دشوار و خونین دیگر، یا به سمت تسلیم ابدی در مورد همه مسائل مهم.
این در حالی است که به نظر میرسد که اسرائیل دیگر قدرت وتو ندارد و باید انتخاب ترامپ را بپذیرد و با آن کنار بیاید.