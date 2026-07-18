جوان آنلاین: رسانههای عبری از جمله تایمز اسرائیل از تظاهرات مجدد صهیونیستها علیه بنیامین نتانیاهو خبر دادند.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، مخالفان بنیامین نتامیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در میدان رابین در تلآویو تجمع کردند.
قرار است معترضان به سمت میدان هابیما حرکت کنند. حاضران در این تظاهرات به سیستم قضایی دولت نتانیاهو به شدت معترض هستند.
صهیونیستها در حیفا نیز علیه نتانیاهو به خیابانها آمدند
صدها نفر در منطقه هورو در شهرحیفا علیه دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل تظاهرات کردند.
همزمان، معترضان به تقاطع تزماخ، پل مایکل ماگان، روش پینا و سایر مکانها رسیدند.