جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «سپهبد قیس المحمداوی» در یک کنفرانس مطبوعاتی که در ستاد فرماندهی پلیس استان نجف برگزار شد، اظهار داشت: آمادگی‌های امنیتی برای زیارت اربعین بر اساس برنامه‌های پیشگیرانه با هدف تضمین جریان روان زائران و جلوگیری از هرگونه اختلال و دستیابی به بالاترین سطح هم افزایی بین تلاش‌های امنیتی و خدماتی از اوایل صبح امروز آغاز شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود که کمیته امنیتی با استفاده از تجربیات به دست آمده از زیارت‌های قبلی، همه سناریو‌های ممکن را برای تضمین موفقیت زیارت اربعین، با وجود چالش‌های پیش‌بینی شده و در راس آنها دمای بالا و تعداد کثیر زائران، تدوین کرده است.

معاون فرمانده عملیات مشترک عراق و رئیس کمیته امنیتی زیارت اربعین در این کشور افزود که هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران مطابق با یادداشت‌های تفاهم امضا شده و با رعایت قوانین و مقررات عراق، برای ساماندهی حرکت زائران از طریق گذرگاه‌های مرزی ادامه دارد.

وی تاکید کرد که همه سازمان‌های امنیتی و خدماتی عراق برای محافظت از زائران و تامین وسائل حمل و نقل و خدمات تا پایان زیارت اربعین و بازگشت ایمن زائران تلاش می‌کنند.

همچنین، سرلشکر «علی الحمدانی» فرمانده عملیات نیرو‌های حشد الشعبی (سازمان بسیج مردمی عراق) در منطقه فرات میانی اظهار داشت که ۱۲۰۰ دوربین برای نظارت بر ترافیک خیابان‌ها در طول زیارت اربعین تجهیز شده‌اند.

وی ادامه داد که هماهنگی با تمام سازمان‌های امنیتی در یک برنامه مشخص انجام شده و بر جلوگیری از نظامی شدن شهر‌ها تاکید شده است.