شبکه سی‌ان‌بی‌سی به نقل از مدیر یک شرکت خدمات دریایی، وضعیت تنگه هرمز را «بدترین سناریوی ممکن» خواند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، دیمیتریس مانیاتیس، مدیرعامل شرکت خدمات ریسک دریایی ماریسکس اعلام کرد که با تشدید حملات ایران به کشتی‌ها، وضعیت امنیتی تنگه هرمز برای نفتکش‌ها بار دیگر به «بدترین سناریوی ممکن» بازگشته است.

به گزارش تسنیم، مدیرعامل این شرکت مستقر در آتن در نشست مؤسسه لویدز لیست اینتلیجنس گفت: شاهد کاهش حجم تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز هستیم و اکنون خدمه کشتی‌ها حتی بیش از گذشته نگران هستند.

وی افزود: هیچ‌کس حاضر نیست (در این آبراه) حرکت کند.

بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، از تاریخ ۶ ژوئیه تاکنون دست‌کم ۹ کشتی هدف حمله قرار گرفته‌اند. این سازمان مدعی است که ایران تلاش می‌کند کشتی‌ها را وادار کند به‌جای مسیر عبوری در امتداد سواحل عمان که تحت حفاظت نیرو‌های نظامی آمریکا قرار دارد، از آب‌های سرزمینی ایران در تنگه هرمز عبور کنند.

به گفته این سازمان، در حمله روز سه‌شنبه به نفتکش البحیه در نزدیکی سواحل عمان، یک دریانورد کشته و سه نفر زخمی شدند. همان روز نیز در حمله به نفتکش مومباسا بی که در نزدیکی سواحل عمان در حرکت بود، ۱۱ دریانورد مجروح شدند.

یاکوب لارسن، مدیر ارشد امنیت انجمن کشتیرانی بیمکو، گفت در این حملات از موشک‌های ضدکشتی استفاده شده است.

مانیاتیس با اشاره به نگرانی شدید خدمه کشتی‌ها گفت: دیگر موضوع پول یا هر انگیزه دیگری نیست؛ تنها چیزی که اکنون بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است، ترس است.

در همین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیرو‌های این کشور روز چهارشنبه یک نفتکش بدون محموله را پس از ازسرگیری محاصره دریایی ایران متوقف کردند.

به گفته سنتکام، نفتکش بلما با پرچم کوراسائو هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی به سمت جزیره خارک، هشدار‌های مکرر نیرو‌های آمریکایی را نادیده گرفته بود.

لارسن همچنین هشدار داد مسیر متعارف عبور کشتی‌ها از مرکز تنگه هرمز که به «طرح تفکیک ترافیک دریایی» معروف است، همچنان به دلیل خطر مین‌های دریایی برای کشتی‌ها بسیار خطرناک است.

وی گفت: اگر مین منفجر شود، معمولاً انفجار در زیر کشتی رخ می‌دهد و از آنجا که مین سلاحی بسیار قدرتمند است، ورود کشتی به میدان مین می‌تواند پیامد‌های بسیار خطرناکی داشته باشد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز برای همه کشتی‌ها به‌جز کشتی‌های ایرانی باز است.

با این حال، شرکت‌های رهگیری کشتی‌ها از کاهش شدید تردد در تنگه هرمز خبر داده‌اند. به گفته تحلیلگران لویدز، تنها تعداد اندکی کشتی، آن هم با سامانه‌های شناسایی خاموش، از این آبراه عبور می‌کنند.

داده‌های شرکت اطلاعات تجاری کپلر نیز نشان می‌دهد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در ۳ هفته اخیر رسیده است.