جوان آنلاین: از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تا امروز - ۲۷ تیر ماه - از مرز ۶ میلیون تن عبور کرده است، گفت: با هماهنگیها و پیگیریهای انجام شده امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با پرداخت ۳۰ همت دیگر جمع پرداختی به گندمکاران به ۹۳ همت رسیده است، تصریح کرد: با دستور رئیسجمهوری و هماهنگیهای انجام شده با سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۵۰ همت دیگر ظرف روزهای آتی به گندمکاران پرداخت خواهد شد.
طبق مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت و درجه بندی برای سال زراعی جاری (۱۴۰۵ - ۱۴۰۴) تعیین شده است.
پیش از این قیمت هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که با توجه به آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی به منظور حمایت از کشاورزان و گندمکاران و همچنین افزایش هزینههای تمام شده تولید برای هر کیلوگرم گندم ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت در نظر گرفته شده است.