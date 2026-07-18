تماشاخانه استاد عباس جوانمرد بازگشایی شد

جوان آنلاین: تماشاخانه استاد عباس جوانمرد خانه تئاتر که فعالیت آن طی سال‌های گذشته متوقف شده بود، با اجرای نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی بار دیگر میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان تئاتر شد.

به گزارش «جوان»، تماشاخانه استاد عباس جوانمرد، شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ با اجرای نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی و بازی ژاله صامتی و نیاز سنجری به‌طور رسمی بازگشایی شد.

ژاله صامتی، کارگردان و بازیگر نمایش «ماهی رها»، در پایان اجرا با اشاره به شرایط این روز‌های کشور گفت: «امیدوارم در کشورمان بتوانیم بیش از این دور هم جمع شویم. امروز برای مردم جنوب و به‌ویژه مادران جنوب، روز بسیار عجیبی است و من به‌عنوان یک مادر برای آنان آرزوی صبر دارم.»

وی افزود: «امیدوارم جمعی که امشب اینجا شکل گرفت و انرژی خوبی که تلاش کردیم به شما منتقل کنیم، دل‌هایتان را درگیر کند و خداوند به همه ما کمک کند. ما با تمام قلبمان بازی کردیم و بسیار دوستتان داریم.»

صامتی با اشاره به بازگشایی این تماشاخانه، خطاب به حاضران گفت: «شما نخستین تماشاگران این سالن پس از بازگشایی آن بودید و این تماشاخانه با حضور شما بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد.»

محمد بهرامی، عضو هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در حاشیه آیین بازگشایی این تماشاخانه با اشاره به پیشینه فعالیت آن گفت: «این سالن سال ۱۳۹۷ افتتاح شد و دو نمایش نیز در آن روی صحنه رفت، اما با شیوع کرونا فعالیتش متوقف شد.»

وی ادامه داد: «پس از دوران کرونا، بیشتر برنامه‌هایی که در این مکان برگزار می‌شد، شامل نمایشنامه‌خوانی‌های انجمن بازیگران و نشست‌های تخصصی بود. پس از آن نیز به‌دلیل برخی اتفاقات، فعالیت سالن بار دیگر متوقف شد و اکنون خوشحالیم که این تماشاخانه با اثر زیبای شما بازگشایی شده است.»

مجید قناد از دیگر اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر نیز با توصیف بازگشایی این سالن به‌عنوان «بازگشت تئاتر به خانه» گفت: «به همه عزیزانی که برای تماشای تئاتر به خانه تئاتر آمده‌اند، خوشامد می‌گویم. فعالیت این تماشاخانه در سال ۱۴۰۵، از ۲۵ تیرماه و با نمایش زیبای «ماهی رها» آغاز شده است. از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم این اثر را ببینند؛ حضور و دیدار مخاطبان موجب خوشحالی ماست.»

وی افزود: «به همت اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل خانه تئاتر و با تلاش‌های فراوانی که انجام شد، پس از مدت‌ها می‌توانیم بگوییم تئاتر به خانه بازگشته است.»

مهدی قلعه، بازرس خانه تئاتر نیز در حاشیه این افتتاحیه گفت: «پس از مدت‌ها، سالن استاد عباس جوانمرد بازگشایی و یک سالن دیگر به مجموعه سالن‌های نمایشی تهران اضافه شد. فعالیت و فروش این سالن از ۲۵ تیرماه با نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی آغاز شده است و منتظر حضور همه تماشاگران در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد هستیم.»

وی همچنین از اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل خانه تئاتر و همه افرادی که برای آماده‌سازی و بازگشایی این سالن تلاش کردند، قدردانی کرد.

علیرضا گیلوری، مدیرعامل خانه تئاتر نیز در حاشیه این رویداد اظهار کرد: «تماشاخانه استاد عباس جوانمرد پس از مدت‌ها با اجرای خانم ژاله صامتی فعالیت خود را از سر گرفت. در سال ۱۴۰۵ تمام تلاش‌ها بر این بود که سالن هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و به ظرفیت سالن‌های تئاترشهر تهران افزوده شود. امیدواریم از این پس شاهد اتفاق‌های خوبی در این تماشاخانه باشیم.»

تماشاخانه استاد عباس جوانمرد یکی از سالن‌های مجهز اجرای نمایش در تهران است که در ساختار آن تلاش شده فضایی مناسب برای اجرای آثار نمایشی و حضور مخاطبان فراهم شود.

نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی و با بازی ژاله صامتی و نیاز سنجری، نخستین اثر نمایشی این سالن پس از بازگشایی است. این نمایش تا ۱۲ مردادماه، هر شب به‌جز شنبه‌ها، ساعت ۲۰:۳۰ و به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.