برپایی نمایشگاه «قصه آقا» در حرم مطهر حضرت معصومه (س)

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، این نمایشگاه شامل ۲۵۰ تصویرسازی در سبک «کمیک‌استریپ» است که در قالب ۳۷ پرده روایی طراحی و تولید شده‌است.

به گزارش ایرنا، این پایگاه اطلاع رسانی همچنین اعلام کرده‌است: تمامی این پرده‌های روایی در «سامانه نجم» بارگذاری شده و طلاب و مبلغان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، آموزش‌های تخصصی روایت‌گری و پرده‌خوانی را فرا گیرند.

نمایشگاه «قصه آقا» تا یک هفته برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

در حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیت رهبری، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و تعدادی از اعضای خانواده ایشان به فیض شهادت رسیدند.

شهید مصباح‌الهدی باقری‌کنی همسر هدی خامنه‌ای، بشری خامنه‌ای دختر دیگر رهبر انقلاب به همراه دختر ۱۴ ماهه‌اش زهرا محمدی گلپایگانی و زهرا حدادعادل همسر آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب از دیگر اعضای خانواده قائد امت بودند که در همان حملات به شهادت رسیدند.