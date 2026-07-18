جوان آنلاین: نخستین پاسخ ایران به جنگ زیرساخت‌ها، نه با حمله‌ای فراگیر، بلکه با یک «تلنگر» آغاز شد. تهران روز شنبه بخشی کوچک از زیرساخت‌های کویت و پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن را هدف قرار داد تا این پیام را منتقل کند که حمله به شبکه‌های حیاتی ایران، یعنی پل‌ها و جاده‌هایی که امریکا ظرف دو روز گذشته هدف قرار داده، بی‌پاسخ نخواهد ماند. منابع نظامی ایران می‌گویند راهبرد جدید این است که دیگر منتظر تشدید حملات دشمن نمانند و هرگونه تعرض به زیرساخت‌های کشور، می‌تواند واکنشی هم‌سطح و پیش‌دستانه در پی داشته باشد. در فضای دیپلماسی هم معاون وزیر خارجه اعلام کرد که تعهدات ایران به تفاهم اسلام‌آباد تعلیق شده است.

نیرو‌های مسلح ایران روز شنبه در اولین واکنش به حملات امریکا به زیرساخت‌ها، فقط بخشی کوچک از زیرساخت‌های کویت و همچنین پایگاه‌های نظامی امریکا در اردن را هدف قرار دادند تا نشان دهند که نه‌تنها ایران در حمله به زیرساخت‌های آبی و جاده‌ای کشور‌های میزبان امریکا دست و پا بسته نیست، بلکه خویشتنداری که تاکنون لحاظ شده در راستای دیدگاه انسان‌دوستانه بوده است. همزمان با قوت گرفتن امکان تهاجم زمینی دشمن، تهران اعلام کرد که توجهش معطوف به دفاع از خاک ایران است و دیگر منتظر نخواهد ماند تا دشمن حملات خود علیه زیرساخت‌های حیاتی را افزایش دهد.

«ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است، اما به نظر می‌رسد مایل است جنگ را به‌گونه‌ای تشدید کند که خسارت کافی به ایران وارد شود و در نتیجه ایران تنگه هرمز را باز کند و خواسته‌های هسته‌ای ترامپ را بپذیرد.» آکسیوس که به انتشار اخبار جنجالی و جهت‌دار شهرت دارد، دیوانه‌بازی‌های این روز‌های امریکایی‌ها در ایران را این‌طور جمع‌بندی کرده است. در مقابل، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، می‌گوید که ایران تعهدات خود تحت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را در واکنش به پیمان‌شکنی‌های متعدد امریکا به حالت تعلیق درآورده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا در روز‌های گذشته به منظور مذاکره از طرف امریکایی تماسی دریافت شده، هم گفت: «در حال حاضر خبر دیگری نیست جز این واقعیت که مشغول دفاع از کشورمان هستیم.»

یکی از بدترین شب‌های کویت

در عرصه میدان و با شدت گرفتن دامنه حملات به زیرساخت‌ها که شهادت نظامیان و غیرنظامیان را به دنبال داشته است، ایران دیروز آنچه را پیش‌تر درباره آن هشدار داده بود، عملی کرد و در اقدامی که نشانی از هشدار به طرف متخاصم و میزبانان آنها بود، در واکنش به حمله هوایی امریکا به یک آب‌شیرین‌کن در نزدیکی جاسک، کویت که پذیرای پایگاه تروریست‌های امریکایی است را به صورت محدود مورد هدف قرار داد. سازمان برق کویت، آتش‌سوزی در پی حمله به یک نیروگاه برق را تأیید و اعلام کرد که ابعاد خسارت‌ها در حدی بود که توقف فعالیت چندین واحد تولید برق را به دنبال داشت. این سازمان همچنین از هدف قرار گرفتن یک آب‌شیرین‌کن در این حملات خبر داد. رویترز در تشریح شب قبل از آن اعلام کرد: «کویت یکی از بدترین شب‌های خود را از زمان آغاز درگیری در غرب آسیا به دلیل حملات انتقامی ایران پشت سر گذاشت؛ دومین نیروگاه برق ظرف دو روز هدف قرار گرفت و پرواز‌ها تعلیق شدند.» همچنین، شرکت نفت کویت گزارش داد که یکی از تأسیسات حیاتی در بخش نفت، مورد حملات مکرر ایران قرار گرفته است که در نتیجه آن، آسیب‌های جدی به افراد و خسارات مادی قابل‌توجهی وارد شده است. منابع عربی هم از هدف قرار گرفتن آکادمی علوم امنیتی سعد عبدالله کویت خبر دادند. ساعاتی بعد از این حملات، ویدئو‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که مردم کویت را در حال خروج از این کشور نشان می‌دهد.

هدف قرار دادن مسیر حمله زمینی

دیروز، منابع عربی از وقوع انفجار‌های شدید در مقر فرماندهی ناوگان پنجم دریایی امریکا در بحرین خبر دادند.

بنابر اعلام خبرگزاری سی‌بی‌اس، حمله ایران به پایگاه‌های استراتژیک اردن، از جمله پایگاه هوایی موفق السلطی و پایگاه هوایی فیصل، منجر به زخمی شدن تعدادی از نیرو‌های امریکایی شد. این حمله به قدری قوی بود که پایگاه‌های نظامی در اردن ساعت‌ها در حال سوختن بودند. در واقع حملات روز شنبه ایران به کویت و اردن یک هشدار تلویحی به سایر کشور‌های عربی است که میزبان پایگاه‌های امریکا هستند؛ هشداری درباره اینکه در صورت تداوم یا تشدید جنگ زیرساختی امریکا، آنها نیز هدف مشروع ایران خواهند بود. منابع عراقی از وقوع دست‌کم پنج انفجار شدید در شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر دادند؛ انفجار‌هایی که به گفته ساکنان، شدت آن به حدی بود که لرزش ناشی از آن همچون زمین‌لرزه احساس شد و آتش‌سوزی گسترده‌ای به راه انداخته است. منابع عراقی می‌گویند، شدت آتش‌سوزی مقر گروهک‌های تجزیه‌طلب در سلیمانیه به‌حدی است که آتش‌نشانان کنترل آتش را از دست داده‌اند. بخشی از تمرکز ایران بر کویت و اقلیم، ناشی از این چشم‌انداز نیرو‌های مسلح ایران است که احتمال اقدام زمینی امریکا را مدنظر قرار داده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که اگر امریکا بخواهد خارک را بگیرد، کویت مقر اصلی شروع خواهد بود.

تنظیم مجدد استقرار امریکا

همه خساراتی که ایران به میزبانان متجاوزان وارد کرده است، صرفاً یک هشدار و تلنگری کوچک بود؛ به‌خصوص که یک مقام امنیتی ایران هشدار داد که در صورت حمله امریکا به زیرساخت‌های ایران، فرودگاه‌ها و بنادر امارات باید فوراً تخلیه شوند. همزمان با این تحولات، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش امریکا در حال تنظیم مجدد استقرار منطقه‌ای خود است و با هماهنگی تل‌آویو، هواپیما‌های سوخت‌رسان هوایی بیشتری به این کشور اعزام خواهد کرد. برخی از این تانکر‌ها برای کاهش اختلال در فرودگاه‌های غیرنظامی و تأمین نیاز‌های عملیاتی، در پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل مستقر خواهند شد. فاکس‌نیوز در یکی از برنامه‌های خود از احتمال تصرف بندرعباس خبر داد. کارشناس حاضر در این برنامه با اعلام اینکه بندرعباس شهر بزرگی است و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، از این رو تصرف آن آسان نیست، مدعی شد که مردم این شهر در اعتراضات اخیر نقش فعال داشتند و طرفدار حکومت ایران نیستند.