فروش بلیت پخش زنده فوتبال رکورد زد؛ ۱۲ میلیارد تومان تا غروب شنبه

پخش زنده مسابقات جام‌جهانی در سینما‌ها با استقبال مخاطبان همراه شد به‌طوری که مجموع فروش بلیت این مسابقات به بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.

جوان آنلاین: در میان مسابقات اکران‌شده، دیدار ایران - بلژیک با فروش ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌ها قرار گرفته و پس از آن دیدار فینال جام جهانی اسپانیا - آرژانتین که قرار است فردا برگزار شود تاکنون ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فروش داشته، مسابقه فرانسه - اسپانیا هم در رتبه سوم با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش قرار دارد. از مجموع فروش بلیت مسابقات، بیش از ۹ میلیارد تومان از طریق سینماتیکت ثبت شده که معادل ۸۰.۳ درصد از فروش آنلاین تمامی سامانه‌های بلیت‌فروشی بوده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس آمار فروش بلیت، مسابقه ایران - بلژیک با فروش ۲۱ هزار و ۹۸۷ قطعه بلیت بیشترین تعداد مخاطب را در میان تمامی بازی‌ها به ثبت رسانده و پس از آن اسپانیا - آرژانتین با ۱۳ هزار و ۲۱۰ بلیت، فرانسه - اسپانیا با ۹ هزار و ۱۸۴ بلیت، ایران - نیوزیلند با یک هزار و ۲۱۷ بلیت قرار گرفتند. بد نیست بدانید بازی ایران - نیوزیلند با ۲۱۰ میلیون تومان و دیدار اسپانیا - بلژیک با ۲۶ میلیون تومان در انتهای جدول فروش قرار دارند.

مجموع فروش بلیت پخش زنده مسابقات جام جهانی در سینما‌های کشور، همزمان با اکران دیدار ایران-نیوزلند تا فینال از مجموع فروش فیلم‌های در حال اکران از ۲۶ خرداد، یعنی همزمان با این رویدادبیشتر بوده است.

همچنین استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین استقبال را از تماشای مسابقات جام جهانی در سالن‌های سینما داشته‌اند.