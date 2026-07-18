کد خبر: 1369389
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۴
اقتصاد » اخبار کلی

راه‌اندازی قریب الوقوع صندوق سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر

راه‌اندازی قریب الوقوع صندوق سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با تاکید بر مردمی‌سازی صنعت انرژی از راه‌اندازی قریب الوقوع صندوق سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از ساتبا همزمان با نزدیک شدن به برگزاری «دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و هفتمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران»، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از برداشتن گامی راهبردی برای مردمی‌سازی صنعت انرژی خبر داد.

به گزارش مهر، محسن طرزطلب، با اشاره به اهمیت ویژه این رویداد که در روز‌های ۲۹ و ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این کنفرانس تنها یک گردهمایی علمی-صنعتی نیست، بلکه نقطه عطفی برای تحول در نظام تامین انرژی کشور و سرآغازی برای تقویت مشارکت گسترده مردم و صنایع در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو از راه‌اندازی رسمی صندوق سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در قالب این صندوق، ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای مشارکت عمومی و صنایع عرضه خواهد شد. تمامی تمهیدات اجرایی برای این طرح فراهم شده است و امیدواریم در طی ماه اینده، فعالیت رسمی این صندوق آغاز شود تا فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری خرد و کلان مردم در این صنعت فراهم آید.

آغاز عملیات اجرایی طرح‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در کشور

طرزطلب در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی کشور اشاره کرد و افزود: همزمان با این کنفرانس، شاهد ورود به مدار ۵ مگاوات نیروگاه بادی در منطق میل نادر سیستان وبلوچستان (در قالب طرح جدید در حال احداث نیروگاه ۵۰ مکاواتی) و آغاز عملیات اجرایی چند طرح بزرگ نیروگاه خورشیدی و بادی خواهیم بود که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت مستقیم ساتبا اجرایی می‌شوند. این طرح‌ها شامل احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در منطقه خواف و شروع طرح‌های نیروگاه‌های جدید خورشیدی در کشوراست.

تأکید بر توسعه نیروگاه‌های انشعابی

معاون وزیر نیرو با تبیین اولویت‌های جدید ساتبا تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های انشعابی با مشارکت آحاد مردم، یکی از اصلی‌ترین راهکار‌های برون‌رفت از چالش‌های انرژی کشور است. این رویکرد صرفاً محدود به جذب منابع مالی نیست، بلکه به‌عنوان یک استراتژی کلان برای تاب‌آوری سیستم انرژی دنبال می‌شود.

وی در پایان با اطمینان‌بخشی به فعالان این حوزه خاطرنشان کرد: دولت و وزارت نیرو از تمامی سرمایه‌گذاران به‌طور کامل حمایت می‌کنند. از تمامی فعالان، صنایع و علاقمندان دعوت می‌کنیم تا با حضور در این کنفرانس، در مسیر ساختن آینده‌ای پایدار برای انرژی کشور همراه ما باشند.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا ، صندوق سرمایه گذاری
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