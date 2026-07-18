جوان آنلاین: محمود محمودی با اشاره به پایش دقیق مصرف برق ادارات استان تهران به ویژه در دوره اوج بار تابستان، گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، ادارات و دستگاههای دولتی موظفند در روزهای گرم سال، مصرف برق خود را در ساعات اداری (۷ تا ۱۳) حداقل ۳۰ درصد نسبت به بار پایه سال ۱۴۰۳ و پس از ساعات اداری (۱۳ به بعد) ۷۰ درصد نسبت به مصرف برق ساعات اداری همان روز کاهش دهند.
️به گزارش ایسنا، وی افزود: چنانچه میزان مصرف برق در ساختمان ادارات از سهمیه مشخص شده تجاوز نماید، لیمیترها به صورت خودکار اقدام به قطع برق آن ساختمان میکنند.
️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به فعالیت حدود ۴۴۰۰ اداره دولتی در سطح شهرستانهای استان تهران، خاطرنشان کرد: تاکنون لیمیتر بیش از ۵۰۰ اداره که از سقف مجاز مصرف، فراتر رفته بودند در بازههای زمانی مختلف عمل کرده و برق این ادارات قطع شده است. این رویه تا زمانی که ادارات مصرف برق خود را کنترل کنند، ادامه خواهد یافت.
️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه به ارائه راهکارهایی برای مدیریت مصرف برق در ساختمانهای اداری و عمومی پرداخت و تصریح کرد: استفاده از چراغها به صورت یک در میان، استفاده از لامپهای کممصرف و در صورت امکان نصب کلیدهای کنترل اتومات در سالنها و راهروها از جمله اقداماتی است که به صرفهجویی در بخش روشنایی ساختمانهای اداری و عمومی کمک میکند.
️محمودی در خصوص راهکارهای بهینهسازی مصرف برق در بخش سرمایشی این ساختمانها نیز گفت: عدم استفاده از کولرهای گازی و یا در صورت استفاده، قرار دادن دمای آن روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، توجه به سرویسهای دورهای دستگاههای سرمایشی، استفاده از تجهیزات کوچک موضعی به جای روشن کردن سیستم مرکزی، کانالکشی کولر از کوتاهترین مسیر ممکن و یا عایقکاری بخشهایی از کانال که در خارج از ساختمان قرار دارند، استفاده از پنجرههای دوجداره و عایقکاری سقف و بام ساختمانها برای جلوگیری از اتلاف انرژی از مواردی است که مصرف برق ادارات را به نحو چشمگیری کاهش میدهد.
️مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان، رعایت برنامههای مدیریت مصرف را در راستای حفظ پایداری شبکه و تامین برق مطمئن برای همه مشترکین دانست و از شهروندان خواست با مشارکت در این انجام برنامهها، خادمان خود در صنعت برق را در این روزهای داغ همراهی کنند.