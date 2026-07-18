افزایش ارتفاع موج در شمال و جنوب کشور

سازمان هواشناسی نسبت به افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع موج در شمال و جنوب کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی‌رنگ آورده است: از صبح دوشنبه تا سه‌شنبه (۲۹ تا ۳۰ تیر) افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۲ تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا محدوده ۱.۵ تا ۱.۸ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۸ متر در مناطق دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، از آثار این مخاطره جوی می‌توان به خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی، مسافربری و شناور‌های سبک و اختلال در تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و احتمال خسارت به تاسیسات دریایی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی توصیه می‌کند.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: افزایش بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۴ تا ۳۲ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا محدوده ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل شنبه تا دوشنبه در مناطق ساحلی خوزستان و سه‌شنبه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان، در غرب خلیج فارس پیش‌بینی می‌شود.

در این شرایط جوی غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تور‌های صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد‌های دریایی و تردد قایق‌های صیادی، شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری و اختلال در فعالیت‌های فراساحلی و سکو‌های نفتی دور از انتظار نیست.

احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی، احتیاط در تردد شناور‌های سبک و نیمه سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و فعالیت‌های سکو‌های نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی از توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

در هشدار نارنجی‌رنگ سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌شود که پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت‌های احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.