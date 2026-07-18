وب‌سایت رسمی ریاست‌جمهوری کنیا روز شنبه هک شد و مهاجمان صفحه اصلی آن را با پیامی برای ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا هدف قرار دادند و پنج بیت‌کوین باج درخواست کردند.

جوان آنلاین: این نفوذ، وب‌سایت رسمی ریاست‌جمهوری به نشانی president.go.ke را تحت تاثیر قرار داد. هکر‌ها در این وب‌سایت یک آدرس کیف پول ارز دیجیتال را منتشر کردند و هشدار دادند که در صورت عدم پرداخت باج، اطلاعات نامشخصی منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، ویلیام کابوگو، دبیر کابینه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، حمله سایبری را تایید کرد و گفت که تیم‌های امنیت سایبری دولت در حال پاسخگویی به این حادثه هستند. کابوگو گفت: تیم سایبری ما در صدر وضعیت است.

مجلس ایالتی همچنین تایید کرد که تیم فناوری اطلاعات و ارتباطات آن در تلاش برای مهار این نفوذ و بازیابی وب‌سایت است.

تا بعد از ظهر شنبه، صفحه اصلی تغییر شکل یافته حذف شده و وب‌سایت از دسترس خارج شده بود، اما خدمات هنوز بازیابی نشده بودند.

مقامات کنیا بلافاصله فاش نکردند که آیا به داده‌های دولتی دسترسی پیدا شده و به خطر افتاده است یا خیر، و هنوز مشخص نیست که آیا این حمله محدود به صفحات عمومی وب‌سایت بوده یا سیستم‌های داخلی دولت را تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، این حادثه نگرانی‌ها در مورد امنیت سایبری در موسسات دولتی کنیا را که در سال‌های اخیر با چندین حمله سایبری ناموفق و موفق مواجه بوده‌اند، تجدید کرد.