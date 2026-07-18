کد خبر: 1369323
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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

پرداخت نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ، ضروری است

پرداخت نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ، ضروری است رئیس‌جمهور گفت: پرداختن نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر، یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری در جامعه است، بلکه مبنای شکل‌گیری قدرت بازدارندگی حقوقی ایران را فراهم می‌کند.

جوان آنلاین: نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ ۱۲ روزه و رمضان صبح امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور آیت‌الله محقق داماد، وزیر دادگستری، جمعی از معاونان قوه‌مجریه و صاحبنظران برجسته عرصه حقوقی و قضایی برگزار شد.

به گزارش مهر، در این نشست که با هدف تدوین راهبرد جامع برای پیگیری‌های داخلی، خارجی و بین‌المللی جرایم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، دکتر اسماعیلی معاون امور مجلس، حجت‌الاسلام انصاری معاون حقوقی، دکتر رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به تبیین الزامات و راهکارهای مواجهه با چالش‌های حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداختند.

پزشکیان در این نشست با تأکید بر وجاهت علمی و راهبردی این اقدام، تصریح کرد: پرداختن نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر، نه‌تنها یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری و هوشیاری جامعه است، بلکه مبنای شکل‌گیری قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی را فراهم می‌آورد. به‌کارگیری دانش روز و نظرات نخبگان این عرصه، باید در بستری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به عموم مردم قرار گیرد.

رئیس جمهور با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته در این حوزه، گفت: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت علمی حقوقدانان و کارشناسان بهره بگیریم و گاه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی، نه‌تنها بهره‌مندی عمومی کاهش یافته، بلکه توقع‌های حقوقی نادرستی نیز در جامعه شکل گرفته است. بنابراین امروز باید مراقب باشیم اقدامات ما از انسجام علمی و قابلیت استناد برخوردار باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در تهیه «اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی-قضایی»، به تشریح اولویت‌های مدیریتی این پروژه پرداخت و افزود: نخست، تداوم مسیر بر مبنای شفافیت و واقع‌گویی است؛ دوم، مستندسازی یافته‌ها به‌گونه‌ای که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد و سوم، استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند است.

رئیس جمهور با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری و لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، شخصاً آماده‌ام تا حصول نتیجه نهایی، به‌صورت مستمر و روزانه با صاحبنظران این حوزه جلسه برگزار کنم. همچنین تعامل بین‌بخشی و هم‌افزایی میان قوای سه‌گانه و نهادهای علمی را یک الزام اجرایی می‌دانم و در صورت نیاز به حمایت‌های مادی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی کم‌سابقه میان سران قوا، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ انقلاب، چنین انسجامی میان قوای مجریه، قضائیه و مقننه برای پیگیری یک حقوق ملت ایران بی‌سابقه است. آقایان اژه‌ای و قالیباف با تمام توان، ما را در این مسیر همراهی می‌کنند و این همراهی شایسته، گاهی حتی با نقدهای غیرمنصفانه نیز مواجه می‌شود که جای تقدیر و حمایت دارد.

در این نشست، با عنایت به سوابق درخشان علمی و کارشناسی، مسئولیت اجرایی اقدام‌پژوهی حقوقی قضایی مربوط به تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و اسرائیل به آیت‌الله محقق داماد واگذار شد تا ضمن تقسیم‌بندی دقیق محورها و ایجاد سازوکارهای فرابخشی، فرایند طرح دعاوی در مجامع بین‌المللی با قدرت و تسلط فزاینده‌ای دنبال شود.

آیت‌الله محقق داماد نیز در سخنانی ضمن تأکید بر ماهیت کاملاً داوطلبانه و خالصانه کارگروه‌های تدوین‌کننده این اطلس، اظهار داشت: انگیزه الهی و خدمت به مردم، تنها سرمایه ما در این مسیر است. تاریخ کشورمان نشان داده که هرگاه از دانش و تجربه حقوقدانان غفلت کرده‌ایم، خسارت سنگینی متحمل شده‌ایم. جامعه علمی کشور، پشتیبان دولت در این راه است و با تمام وجود، هوشیارانه در کنار رئیس جمهور خواهد بود.

در ادامه این جلسه، محورهای تخصصی نظیر شیوه‌نامه مستندسازی خسارت‌های دولتی، عمومی و خصوصی، رفع نواقص موجود در فرایندهای قضایی، نحوه آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، بازنمایی واقعیات حقوقی و قضایی میدانی، چگونگی آرایش حقوقی در تراز بین‌المللی و راهکارهای برون‌رفت از موانع فراروی طرح دعاوی، به‌صورت عمیق و کارشناسی مورد مداقه قرار گرفت.

لازم به ذکر است که اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی قضایی در تجاوز و جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی که ثمره تلاش گسترده دانشگاهیان و متخصصان است، در بیش از ۷۰۰ عنوان تدوین شده و دارای ۶ فصل طبقه‌بندی موضوع است که هر فصل به‌طور دقیق در ۲۷ بخش مجزا تنظیم و تفکیک شده است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، جنگ علیه ایران ، قدرت بازدارندگی
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