جوان آنلاین: مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری با اعلام آغاز پیشفروش بلیت اتوبوس اربعین گفت: فروش بلیت برای مرزهای اربعینی آغاز شده و نرخها بر اساس مصوبه سازمان راهداری تعیین و ابلاغ شده است. همزمان با آغاز سفرهای اربعین، زائران میتوانند با مراجعه به پایانههای مسافری و سامانههای مجاز فروش، بلیت اتوبوس خود را برای سفر به مرزهای اربعینی تهیه کنند.
در همین راستا، احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری در گفتگو با مهر با تشریح نرخهای مصوب بلیت اتوبوس در ایام اربعین اظهار کرد: بر اساس نرخهای ابلاغی سازمان راهداری، بهای بلیت مسیر تهران - مهران برای اتوبوسهای ۴۴ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، برای اتوبوسهای ۳۲ نفره یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: نرخ بلیت مسیر تهران - شلمچه نیز برای اتوبوسهای ۴۴ نفره یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، برای اتوبوسهای ۳۲ نفره یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مصوب شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری خاطرنشان کرد: بهای بلیت مسیر تهران - خسروی نیز برای اتوبوسهای ۴۴ نفره یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، برای اتوبوسهای ۳۲ نفره یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و برای اتوبوسهای ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شده است.