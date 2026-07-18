مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: فعالیت شبانه‌روزی هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق بیش از ۱۲ خانوار است که این امر علاوه بر آسیب به تجهیزات و سستی اتصالات شبکه، در فصول گرم سال به عاملی برای بروز حوادثی نظیر آتش‌سوزی و خسارت به لوازم برقی شهروندان تبدیل شده است.

جوان آنلاین: محمود محمودی اظهار کرد: هر دستگاه تولید رمز ارز یا ماینر، بیش از برق مصرفی ۱۲ خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به اینکه این دستگاه‌ها به صورت ۲۴ ساعته و در تمام ساعات شبانه‌روز فعالیت می‌کنند، فشار زیادی به شبکه‌های برق وارد کرده و اغلب به این شبکه‌ها آسیب می‌زنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: فعالیت مداوم این دستگاه‌ها باعث سست شدن اتصالات و ذوب شدن عایق و تجهیزات شبکه می‌شود و در بسیاری از موارد نیز در نقاط مختلف شاهد خسارت به لوازم خانگی، تجهیزات و وسایل برقی مردم در همان مناطق بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: با توجه به فصل گرما، تولید حرارت بالای این دستگاه‌ها و برق زیادی که مصرف می‌کنند، در برخی موارد شاهد آتش‌سوزی در همان محل بوده‌ایم که بعضاً به اماکن اطراف نیز سرایت کرده است.