انبارهای کالاهای اساسی پر است و مشکلی در تأمین وجود ندارد

سخنگوی صمت با تأکید بر اینکه حملات اخیر آسیبی به انبارهای کالاهای اساسی وارد نکرده، گفت: همانطورکه در دوران جنگ مشکلی در تأمین کالاها نداشتیم، اکنون نیز با کمبود مواجه نیستیم و نخواهیم بود.

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شده و فرایند و تشریفات واردات نیز به طور مرتب در حال انجام است.

به گزارش مهر، وی گفت: با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیستیم و نخواهیم بود. همچنان که در دوران جنگ نیز در این حوزه مشکلی نداشتیم، بنابراین هیچ جای نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

زارعی در پاسخ به این سؤال که آیا در حملات اخیر انبارهای کالاهای اساسی با مشکل مواجه شده‌اند، افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی ایجاد نشده و آسیبی به این بخش‌ها ‌ انبارها وارد نشده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: انبارهای کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور وجود دارد و محل استقرار، میزان ذخایر استراتژیک و جزئیات مربوط به ذخایر راهبردی از پیش برنامه‌ریزی و مشخص شده است.

زارعی تأکید کرد: دولت به صورت دائم اقدامات لازم را برای تأمین کالاهای اساسی انجام می‌دهد. بنابراین در تأمین این کالاها مشکلی نداریم و نخواهیم داشت.

وی گفت:انبارهای کالاهای اساسی نیز برای پاسخ‌گویی به نیاز مردم، از ذخایر کافی برخوردار هستند.