کد خبر: 1369221
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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

دیپلماسی روی میز، بمباران از آسمان 

جوان آنلاین: دولت امریکا همزمان با تشدید حملات به ایران، به دیپلماسی روی خوش نشان می‌دهد، ولی همزمان گزارش‌های غیررسمی از انتقال گسترده جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها و نیرو‌های امریکایی به خاورمیانه خبر می‌دهند؛ چیزی که هرگونه چشم‌انداز دیپلماتیک را تیره و تار کرده است. 
کرولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنج‌شنبه گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، همچنان برای دیپلماسی با ایران آمادگی دارد و با وجود ازسرگیری درگیری‌ها، تماس‌ها میان دو کشور ادامه دارد. لویت گفته که «ایرانی‌ها اعلام کرده‌اند که همچنان خواهان دستیابی به توافق با رئیس‌جمهوری هستند. ما با آنها در تماس هستیم.» او در عین حال گفت رئیس‌جمهور امریکا در صورت حمله ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این کشور را مسئول خواهد دانست. 
دونالد ترامپ هم در تازه‌ترین اظهارات خود، برخلاف مواضع پیشین، بار دیگر از آمادگی برای پایان دادن به جنگ سخن گفت و منابع نزدیک به کاخ سفید نیز از فعال شدن کانال‌های میانجیگری میان تهران و واشینگتن خبر می‌دهند. برخی رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند که رئیس‌جمهور امریکا از طولانی شدن درگیری ابراز نارضایتی کرده و در جلسات داخلی، گزینه‌های کاهش تنش را نیز مورد بررسی قرار داده است. سی‌بی‌اس به نقل از منابع امریکایی گزارش کرد که رویکرد تهاجمی پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده در قبال ایران، نارضایتی دونالد ترامپ را تشدید کرده و او فرصت توافق با ایران را از دست‌رفته می‌داند. دو مقام امریکایی به سی‌بی‌اس‌نیوز گفتند که هگست به‌رغم ملاحظاتی که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح امریکا ابراز کرد، خواستار رویکردی تهاجمی‌تر در قبال ایران شد و رئیس‌جمهور امریکا را به طور فزاینده‌ای ناراضی کرد. همزمان، تحرکات دیپلماتیک عمان، قطر و برخی کشور‌های منطقه برای بازگرداندن دو طرف به مسیر گفت‌و‌گو شدت گرفته است. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، و محمد اسحاق دار، همتای پاکستانی او، روز پنج‌شنبه در دیداری در شانگهای خواستار پایبندی تهران و واشینگتن به یادداشت تفاهم پایان جنگ و آتش‌بس میان طرفین شدند. با این حال گزارش‌های منتشرشده از امریکا و منطقه تصویر دیگری را نیز ترسیم می‌کند. شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع امریکایی گزارش داده است که ترامپ همزمان در حال دریافت گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران است. داده‌های پروازی نیز از انتقال کم‌سابقه تجهیزات نظامی امریکا حکایت دارد؛ یک اسکادران بزرگ جنگنده‌های اف-۱۶ به همراه چهار فروند هواپیمای سوخت‌رسان، ده‌ها هواپیمای ترابری نظامی از پایگاه‌های امریکا در آلمان، پرواز‌های اطلاعاتی از ایتالیا و پرواز‌های پشتیبانی از خاک امریکا، همگی به سمت خاورمیانه در حرکت هستند. همزمان، رسانه‌های اسرائیلی نیز از احتمال تشدید عملیات امریکا خبر می‌دهند. کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شده موج بعدی حملات امریکا می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد و حتی اهدافی در تهران و دیگر شهر‌های ایران را نیز دربرگیرد؛ ادعایی که البته تاکنون از سوی واشینگتن تأیید نشده است. 
تحت چنین شرایطی، تهران با بدبینی به درخواست‌ها برای ازسرگیری مذاکرات می‌نگرد. محمدولی نصر، در فایننشال‌تایمز نوشته که رهبران فعلی ایران بر این باورند که هرگونه خویشتنداری، فقط فشار بیشتر امریکا را در پی خواهد داشت. او می‌گوید که آنها معتقدند برای بازدارندگی از امریکا و وادار کردن آن به مذاکره جدی برای پایان جنگ و توافق جامع‌تر هسته‌ای که امنیت و رفع تحریم‌های موردنظر تهران را تأمین کند، «آن‌ها معتقدند که ایران باید تهاجمی عمل کند و درگیری را فراتر از حدی که امریکا آماده تحمل آن است، تشدید نماید.» تحت چنین شرایطی، تهران دامنه پاسخ‌های خود را گسترش داده است. پس از حملات امریکا به اهدافی در جنوب ایران و ازسرگیری محاصره دریایی، نیرو‌های مسلح ایران عملیات «نصر ۲» را علیه پایگاه‌ها و منافع امریکا در منطقه ادامه دادند. پایگاه‌های امریکا در بحرین، کویت، اردن و دیگر نقاط منطقه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. وزارت کشور بحرین از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها مراجعه کنند و رسانه‌های محلی از ناکامی بخشی از سامانه‌های پدافندی در رهگیری اهداف ورودی خبر دادند. در کویت نیز وزارت برق این کشور مدعی شد حملات منتسب به ایران به تأسیسات تولید برق و آب‌شیرین‌کن خسارت وارد کرده و چند واحد تولید برق را از مدار خارج کرده است. همزمان، ارتش کویت از مقابله با پهپاد‌های متخاصم خبر داد و وزارت کشور قطر نیز پس از اعلام وضعیت هشدار امنیتی، از رهگیری یک حمله موشکی خبر داد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، دیپلماسی ، جنگنده
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