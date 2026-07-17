جوان آنلاین: با بسته ماندن تنگه هرمز و کاهش چشمگیر و محسوس عبور کشتی‌ها از این آبراهه، آن هم در شرایطی که داده‌های اطلاعاتی این موضوع را تأیید می‌کند، وزیر خارجه روسیه در اشاره به تجاوزات مکرر امریکا به خاک ایران، ضمن هشدار درباره گسترش دامنه بحران تا دریای سرخ، تصریح کرد که ادامه این روند به بسته شدن تنگه باب‌المندب منجر خواهد شد.

جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، در گفت‌و‌گو با شبکه خبری ان‌بی‌سی اذعان کرد که کنترل هرمز آسان نیست. با اقدام ایران در بستن تنگه هرمز به دنبال تعرضات امریکایی‌ها به نقاطی در ایران، شرکت کپلر که در زمینه اطلاعات کشتیرانی فعالیت می‌کند، اعلام کرد حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز طی روز پنج‌شنبه به پایین‌ترین حد خود در سه هفته گذشته رسیده است. پایگاه داده‌های ناوبری دیروز گزارش داد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روز گذشته تنها به هشت مورد محدود شده است؛ این رقم، کمترین میزان در سه هفته اخیر است که به ثبت رسیده است. داده‌های کپلر حاکی از این است که حجم عبور نفت در دو روز گذشته از تنگه هرمز ۷۰ و ۲۰۰ هزار بشکه بوده، در حالی که در پنج روز قبل میانگین جریان نفت ۵/۵ میلیون بشکه در روز ثبت شده بود. در چنین شرایطی، انجمن اتومبیل امریکا اعلام کرد که قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است و به دلیل وضعیت تنگه هرمز، قیمت هر گالن به ۴ دلار نزدیک شده است.

آسیب‌ها محدود به طرف‌های درگیر نیست

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه در بخشی از سخنان خود نسبت به تشدید خطرناک وضعیت هشدار داد و تأکید کرد: «در صورت تداوم اقدامات نظامی علیه ایران، این تنش‌ها به دریای سرخ نیز سرایت خواهد کرد؛ در آن هنگام، وضعیت برای تجارت جهانی بسیار وخیم‌تر از صرفاً اختلال در بازار نفت خواهد شد.» لاوروف تأکید کرد که مسکو با تمام طرف‌های درگیر در خصوص بحران منطقه خلیج فارس در ارتباط است و از آنها می‌خواهد به یک آتش‌بس فوری دست پیدا کنند. وی اضافه کرد: «ما برای ایجاد خط راه‌آهن میان ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با هدف مقابله با تنش‌های موجود در گذرگاه‌های آبی تلاش می‌کنیم. تداوم بحران تنگه هرمز بر حرکت کشتی‌ها و حمل‌ونقل بین‌المللی و اقتصاد جهانی تأثیر منفی می‌گذارد.» لاوروف گفت: «ما خواهان آتش‌بس و بازگشت شرایط به اوضاع قبل از جنگ در تنگه هرمز هستیم. ما بر طرح مسکو مبنی بر اجرای گفت‌و‌گو میان کشور‌های مشرف بر خلیج فارس و ایران تأکید داریم. در این طرح اردن، عراق و کشور‌های عضو اتحادیه عرب با حمایت چین، مصر و پاکستان مشارکت دارند. ایران نیز آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کرد.» او اضافه کرد: «برخی طرف‌ها به دنبال ناکام گذاشتن روند نزدیک شدن میان ایران و کشور‌های حوزه خلیج فارس و ایجاد یک جبهه خصمانه گسترده‌تر علیه تهران هستند.» وی با اشاره به تهدیدات نیرو‌های انصارالله یمن مبنی بر بستن تنگه باب‌المندب گفت: «در صورت تداوم عملیات‌های نظامی علیه ایران، شاهد گسترش پیامد‌های آن به دریای سرخ خواهیم بود. در این صورت، نه تنها بخش نفت، بلکه تجارت جهانی اوضاع بدتری را تجربه خواهد کرد. امریکایی‌ها خواهان ازسرگیری حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز هستند؛ چیزی که قبل از آغاز حمله به ایران به صورت عادی در جریان بود. این آسیب‌ها تنها منحصر به طرف‌های درگیری نخواهد بود، بلکه کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را که پذیرای پایگاه‌های امریکا هستند نیز شامل می‌شود.» وی گفت: «اسرائیل با منطق تحمیل خواسته‌های خود در جنوب لبنان و سوریه رفتار می‌کند. اقدامات اسرائیل در کرانه باختری نیز باعث می‌شود راه‌کار دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین محال به نظر آید.»