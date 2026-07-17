ژست دوگانه ونس

جوان آنلاین: درحالی که امریکا دلیل لغو تفاهمنامه و ازسرگیری حملات را نقض آتشبس از سوی ایران اعلام کرده، اظهارات مقامات ارشد واشینگتن نشان میدهد عوامل دیگری در پشت پرده قرار دارند که به تشدید تنشها دامن میزنند. جیدی ونس با اشاره به تلاش اسرائیل برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی و اجتماعی امریکا که برای دههها از سوی رسانهها مطرح میشد، به صراحت از فعالیت کارزارهای تبلیغاتی و هزینههای مالی این رژیم برای جلوگیری از توافق با ایران سخن گفته و همسو شوندگان با این کمپینها را به «رفتن به جهنم» حواله داده است. سیدعباس عراقچی نیز درباره نقش جریانهای حامی اسرائیل در امریکا و خطر کشیدهشدن واشینگتن به یک جنگ فرسایشی هشدار داده است.
اگرچه دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا بارها ادعا کرده که در تصمیمگیریهای خود درباره تقابل یا توافق با ایران تحت تأثیر مقامات صهیونیستی قرار ندارد، اما گزارشهای رسانهای و اظهارات دولتمردان کاخ سفید روایت متفاوتی از میزان این تأثیرگذاری ارائه میدهد.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا چهارشنبه شب در برنامه پادکست «تجربه جو روگن» حاضر شد و اظهارات تندی را درباره تأثیر لابی صهیونیستی بر سیاستهای امریکا مطرح کرد. ونس در سخنان خود نسبت به نفوذ لابی صهیونیستی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی امریکا تأکید کرد: «افرادی در درون سیستم [دولت اسرائیل]هستند که ما فراتر از هر شکی میدانیم، افکارعمومی امریکا را دستکاری و سعی در تغییر آن دارند تا جنگ را به طور نامحدود ادامه دهند». شما این کمپین بسیار محتاطانه و با بودجهبسیار بالا را دیدهاید که برای به هم زدن مذاکرات و به هم زدن توافق تلاش میکند. وقتی میبینم که یک کمپین تأثیرگذاری خارجی به معنای واقعی کلمه برای نابود کردن توافقی که من به دنبال آن بودم، بودجهبندی میشود و بسیاری از افرادی که آن پول را دریافت میکنند، به من به روشهای نادرست حمله میکنند».
معاون ترامپ به شدت به منتقدان خود در امریکا تاخت و تأکید کرد: «برخی به من حمله کردهاند و گفتهاند که من تحت تأثیر قطر هستم، تحت تأثیر دولتهای خارجی هستم، یا از تاکر کارلسون دستور میگیرم. اینها همه مزخرفات بیشاندازه است. پاسخ من این است: بروید جهنم». با وجود همه این تلاشها برای جهتدهی به نگاه شهروندان امریکایی، اما ونس معتقد است که اسرائیل در حال باخت در نبرد افکارعمومی در امریکا است. ونس در ادامه از آلت دست قرار گرفتن سیاستمداران واشینگتن از اسرائیل انتقاد کرد و گفت: «برای من مهم نیست که برخی از عناصر دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا مخالف باشند. حتی برایم مهم نیست که تلاشی برای تأثیرگذاری انجام دهند؛ اسرائیل این کار را میکند، دولتهای دیگر هم میکنند، این ماهیت قضیه است. چیزی که مرا آزار میدهد زمانی است که رهبران ایالات متحده اجازه دهند آن تأثیر بر قضاوتشان اثر بگذارد».
از سوی دیگر، ونس در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط اپستین با موساد هم گفت: «بله، موساد یا سیا یا هر دولت عمیق دیگری، چه در امریکا، اسرائیل یا کشور دیگر. او به وضوح با بالاترین سطوح اطلاعاتی امریکا ارتباط داشت».
اظهارات ونس پس از آن انجام شد که مجله تایم اخیر در گزارشی نوشت که کابینه اسرائیل موافقت کرده که ماهانه ۱/۵ میلیون دلار به شرکت پارسکیل پرداخت کند. به طور رسمی، این کارزار به عنوان تلاشی برای مبارزه با یهودیستیزی آنلاین معرفی شده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه اسرائیل به تایم گفته است که هدف راهبردی دیگر، جلوگیری از روی گرداندن جوانان محافظهکار از اسرائیل بوده است.
تحرکات رژیم صهیونیستی برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و سیاستمداران امریکا موضوع تازهای نیست و طی چند دهه در رسانهها مطرح میشد، اما اکنون مقامات ارشد واشینگتن نیز به صراحت درباره این مسئله اظهارنظر میکنند.
اظهارات کم سابقه ونس بازتاب زیادی در بین تحلیلگران و حتی مقامات دولتی داشته است. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این سؤال که آیا ترامپ با اظهارات ونس موافق است، گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور قطعاً موافق است، کشورهای خارجی قطعاً سعی میکنند افکارعمومی امریکا را تحت تأثیر قرار دهند.» با اینکه تلآویو در این باره سکوت کرده است، مقامات ارشد اسرائیلی به صورت ناشناس به رویترز گفتند که شرایط توافق با ایران برای اسرائیل «بد» است، زیرا به نگرانیهای این کشور در مورد برنامه هستهای و موشکی ایران رسیدگی نمیکند.
از سوی دیگر، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم در واکنش به برخی گزارشها مبنی بر جریان نفوذ اسرائیلی در امریکا اظهار کرد: همه اینها بهزودی برملا خواهد شد. عراقچی روز جمعه با بیان اینکه «به امریکاییها مرتباً درباره «نفوذ خارجی» هشدار داده میشود»، گفت: «در مورد کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت امریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابی بیفرجام که حتماً پیروزی در آن نخواهد بود، چه میتوان گفت؟ بدتر از آن، اسرائیل از پول مالیاتدهندگان امریکایی استفاده میکند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند. اما همه اینها بهزودی برملا خواهد شد.»
لفاظی ونس علیه ایران
ونس در اظهارات اخیر خود با گرفتن ژست صلحجویانه در ظاهر تلاش کرده نشان دهد که واشینگتن به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست. ونس درباره اینکه تغییر رژیم در ایران گفته است: «اگر مردم ایران بخواهند قیام کنند و حکومتشان را تغییر دهند، این به خودشان مربوط است و ما ۱۵۰ هزار نیروی زمینی را برای انجام کاری که مردم ایران خودشان باید انجام دهند، اعزام نمیکنیم».
او همچنین شایعات مربوط به قصد دولت ترامپ برای انتصاب رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران را به طور کامل رد کرد.
ونس همچنین در اظهاراتش، تداوم جنگ با ایران را اقدامی نامناسب دانست، اما نگرانی او نه از بابت افزایش تلفات انسانی بلکه بیشتر به خاطر پیامدهای احتمالی است که به ادعای او میتواند برای کشورهای غربی به وجوداید. ونس در این باره مدعی شد: «تشدید جنگ میتواند ۹۰ میلیون فرد ناامید در ایران را به سمت اروپا و امریکا روانه کند و چنین موج عظیم مهاجرتی میتواند به ایجاد «زیرساختهای تروریستی» در غرب منجر شود». ونس برای اثبات حرف خود به تجربه مداخله نظامی امریکا در لیبی در سال ۲۰۱۱اشاره کرد و گفت: «این اقدام منجر به تبدیل لیبی به یک دولت شکستخورده، افزایش خشونت، تروریسم و یک بحران بزرگ پناهجویی شد که اروپا را تحت تأثیر قرار داد. او وضعیت سوریه را نیز مثال مشابه دیگری دانست».