جوان آنلاین: جودوکار اسفراینی در امان تاریخساز شد. مسابقات جودو قهرمانی نوجوانان آسیا در حالی به میزبانی اردن در حال برگزاری است که در نخستین روز این رقابتها، مهسا شکیبایی با کسب مدال طلای وزن -۵۲ کیلوگرم، نخستین مدال تاریخ جودو دختران ایران در رده سنی نوجوانان را به نام خود ضرب کرد.
شکیبایی در دور نخست، ارگاشوا کوموشبیبی از ازبکستان را شکست داد و راهی مرحله نیمهنهایی شد. شام الماوردی از سوریه قربانی بعدی جودوکار نوجوان ایران بود که مسیر شکیبایی به فینال را هموار کرد. در فینال نیز این بانوی جودوکار اسفراینی با از سد راه برداشتن پیشین لین از چینتایپه، مدال طلای این وزن را از آن خود کرد. با کسب این طلای باارزش، مهسا شکیبایی، بانوی اسفراینی همچنین به نخستین دختر جودوکار ایران در رده سنی نوجوانان تبدیل شد که موفق به کسب مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا شده است.
شکیبایی که پیشتر با کسب طلای بازیهای آسیایی نوجوانان بحرین استعداد، شایستگی و تواناییهای خود را به رخ کشیده بود، با ایستادن بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی جودو نوجوانان آسیا نشان داد که روند موفقیتآمیزی را در پیش گرفته است.
قهرمانی تاریخی مهسا شکیبایی، علاوه بر ثبت نخستین طلای آسیا در تاریخ جودو دختران نوجوان ایران، افتخاری ارزشمند است که نقطه عطفی در تاریخ جودو بانوان ایران محسوب میشود که نشاندهنده روند رو به رشد جودو بانوان کشور در عرصههای بینالمللی است و بیشک میتواند آغاز فصلی تازه از افتخارآفرینیهای دختران جودوکار ایران در میادین بینالمللی باشد. البته به شرط آنکه این موفقیت بهانه خوبی شود برای حمایت هرچه بیشتر از بانوان جودوکار ایران؛ چه در ردههای سنی و چه بزرگسالان، بانوانی که ثابت کردند در صورت اندکی حمایت میتوانند افتخارآفرین باشند.