تاکتیکی، حساس و جذاب مثل فرانسه - انگلیس

جوان آنلاین: دیدار رده‌بندی جام جهانی در حالی ۳۰ دقیقه بامداد یک‌شنبه، ۲۸ تیر بین دو تیم فرانسه و انگلیس برگزار می‌شود که سه‌شیر‌ها خود را یک پای فینال می‌دیدند، اما مسی یک‌تنه حسرت صعود از مرحله نیمه‌نهایی را به دل توماس توخل و شاگردانش گذاشت، به‌گونه‌ای که حالا انگلیس نهایتاً می‌تواند در مصاف با فرانسه به دنبال ایستادن بر سکوی سوم باشد. البته به شرط آنکه دشان و یارانش این اجازه را بدهند.

در جام جهانی صرفاً کسب عنوان قهرمانی و بالا بردن جام است که اهمیت دارد و بی‌شک رده‌بندی به لحاظ ارزش به گردپای فینال هم نمی‌رسد. با وجود این مصاف خروس‌ها با سه‌شیر‌ها یک دیدار حیثیتی است؛ چه برای دشان و چه توخل. هرچند که در نهایت تیم برنده بر سکوی سوم می‌ایستد، اما هم فرانسه به دنبال اعاده حیثیت است و هم انگلیس.

فرانسه یکی از مدعیان این دوره بود که از همان ابتدا تیمی متعادل و منظم نشان داد و برخلاف انگلیس که به واسطه مساوی برابر غنا، با هفت امتیاز مرحله گروهی را (به عنوان صدرنشین) به پایان برد، خروس‌ها هر سه بازی را مقتدرانه با برتری به پایان بردند تا نشان دهند که هدف بزرگی در این جام دارند. در واقع تا نیمه‌نهایی دشان و شاگردانش به هیچ تیمی اجازه کسب امتیاز ندادند و تنها دو مرتبه دروازه این تیم باز شد، اما در نیمه‌نهایی لاروخا اجازه پیش‌روی بیشتر را به فرانسه نداد تا این تیم از فینال به رده‌بندی تغییر مسیر دهد.

در واقع مشکل خلق موقعیت جدی برابر اسپانیا حسرت صعود به فینال را به دل فرانسه گذاشت. حال آنکه انتقال سریع از دفاع به حمله مهم‌ترین ویژگی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که در عین ناباوری مقابل اسپانیا شاگردان دشان توان اجرای آن را نداشتند و همین باعث شد تا امشب به جای آرژانتین در فینال، حریف انگلیس در رده‌بندی باشند. تیمی که کمتر کسی تصورش را می‌کرد پایش به فینال نرسد، اما مسی یک‌تنه تمام آرزوهایش را بر باد داد و حالا برای بازپس‌گیری حیثیت خدشه‌دار شده خود به دنبال برتری مقابل فرانسه است. تیمی که مدافعان میانی آن با پاس‌های بلند و دقیق، مهاجمان سرعتی را در فضای پشت دفاع حریف صاحب موقعیت می‌کنند و در کنار آن با پرس از میانه میدان اجازه بازی‌سازی را هم از حریف می‌گیرند تا به اهدافی که دارند، برسند. به همین دلیل اگر توخل تصوراتش از بازی با فرانسه صرفاً عملکرد این تیم مقابل اسپانیا باشد، نمی‌تواند در بازی پایانی انگلیس در این جام چهره بشاشی از خود به نمایش بگذارد.

انگلیس عمدتاً مالکیت توپ بیشتری می‌خواهد. آنها با گردش توپ، استفاده از کناره‌ها و ارسال پاس‌های معکوس سعی در باز کردن خط دفاع حریف دارند. علاوه بر آن با نگاهی به بازی‌های انگلیس از ابتدای این جام می‌توان دریافت که شاگردان توخل نه فقط به لحاظ ذهنی که به لحاظ بدنی نیز در شرایط ایده‌آلی قرار دارند، خصوصاً مقابل تیم‌های بزرگ. تنها ایرادی که می‌توان به این تیم گرفت، ضعف خط دفاع در بازگشت و پوشش فضای پشت مدافعان کناری بود که باعث شد به واسطه فرصت‌طلبی مسی کار دست این تیم بدهد. اما با توجه به نوع نگاه تاکتیکی فرانسه و انگلیس، کلید این مسابقه در میانه میدان است. در واقع اگر هافبک‌های فرانسه بتوانند جریان پاس‌های انگلیسی‌ها را قطع کنند، با سرعتی که در ضدحملات خود دارند، می‌توانند دروازه سه‌شیر‌ها را به شکلی جدی تهدید کنند. اما اگر انگلیس بتواند مالکیت توپ را در اختیار بگیرد و بازی را به کناره‌ها بکشاند می‌تواند خروس‌ها را تحت فشار قرار داده و راهی به دروازه آنها باز کند. هرچند که فرانسه به لحاظ دفاعی ساختاری فشرده‌تر دارد و فاصله بین خطوط آن کمتر است، اما انگلیس از نظر تنوع در حمله و به‌خصوص توانایی‌هایش روی ضربات ایستگاهی، برتری نسبی نسبت به حریف خود دارد.

بی‌شک هر دو تیم به لحاظ مهره در یک سطح هستند و از بازیکنان با تجربه و تکنیکی بهره می‌برند، اما آنچه در این میدان می‌تواند تیم برنده را مشخص کند، مسائل جزئی است و اشتباهات فردی و صد البته تعویض‌هایی که می‌توانند برگ برنده این بازی جذاب و حساس باشند.