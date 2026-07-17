جوان آنلاین: حرف‌های علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال در برنامه ویژه جام جهانی خواسته یا ناخواسته مهر تأییدی بود بر تسلط کامل شبکه رانت و فساد بر فوتبال، همان فسادی که چند دهه رسانه‌ها آن را فریاد زدند، اما در دوره همین جناب کفاشیان می‌گفتند تخلف داریم، اما فساد نه!

علی کفاشیان صراحتاً عنوان کرد در دوران ریاستش بر فدراسیون فوتبال، تصمیم‌های حساس و بزرگ با وجود تشکیل جلسات متعدد در فدراسیون، جایی دیگر اتخاذ می‌شد و فدراسیون هم همان تصمیم‌ها را اعمال می‌کرد. در واقع رئیس سابق فدراسیون فوتبال اعلام کرد که هیچ‌کاره بود. رئیسی که به قول خودش کوچک‌ترین شناختی از فوتبال نداشته و بعید هم نیست که انتخاب خودش هم برای دخالت بیشتر و بهتر دیگران بر فوتبال کشور بوده باشد، تا مثلاً تیمی مانند پاس را با تصمیمات خلق‌الساعه از تهران ببرند و به راحتی نابودش کنند. یا پول‌هایی رد و بدل و پرونده قطوری به اسم «فساد در فوتبال» تشکیل شود و اینقدر در راهرو‌های مجلس این دست و آن دست شود که به فراموشی سپرده شود.

اما یکی از حساس‌ترین مقاطع ریاست علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال مربوط به زمان انتخاب سرمربی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ است. بعد از افتضاح و آبروریزی آمدن و رفتن «خاویر کلمنته» اسپانیایی، فدراسیون فوتبال به دو گزینه ایرانی رسید. محمد مایلی‌کهن و افشین قطبی که به دومی قول سرمربیگری داده شد و سرمربی وقت پرسپولیس حتی با بازیکنانش خداحافظی کرد، اما ناگهان و در میان بهت جامعه فوتبال، علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد!

حالا و ۱۷ سال بعد از آن اتفاقات، علی کفاشیان حرف‌هایی می‌زند که تمام آنچه را رسانه‌ها در خصوص رانت، فساد و زد و بند در فوتبال می‌گفتند، تأیید می‌کند. مواردی که حداقل خود او از آنها با تعبیر «تخلف» یاد می‌کرد و همواره تأکید داشت که فسادی در کار نیست.

علی کفاشیان می‌گوید: «زمانی که بحث آمدن کلمنته به بن‌بست خورد، ما دو گزینه داشتیم، مایلی‌کهن و قطبی که با قطبی هم تمام کرده بودیم، اما از دفتر آقای علی‌آبادی، رئیس سازمان تربیت بدنی تماس گرفتند و گفتند رئیس‌جمهور گفته باید علی دایی سرمربی تیم ملی شود. ما هم مقاومت نکردیم. در واقع فدراسیون هیچ‌کاره بود.»

کفاشیان در ادامه به موضوع برکناری علی دایی بعد از باخت به عربستان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در آوردن دایی دخیل نبودیم، در رفتنش هم هیچ‌کاره بودیم. بعد از پایان بازی مقابل عربستان گفتند باید برود، ما هم بلافاصله افشین قطبی را جایگزین کردیم، چون گفته بود برای بردن کره‌جنوبی برنامه دارد که البته نداشت.»

رئیس سابق فدراسیون فوتبال تأکید کرد: «من مخالف برکناری دایی بودم، چون معتقدم نباید با یک شکست مربی را برکنار کرد. من چند سال به کی‌روش با وجود شکست‌ها فرصت دادم. به نظر من دایی باید می‌ماند، اما فدراسیون هیچ‌کاره بود. البته باید بگویم کار کردن با دایی سخت بود، چون او خودش را متصل به بالاتر از فدراسیون می‌دانست و اصلاً ما را به حساب نمی‌آورد. نگاهش از بالا به پایین بود و این کار را سخت می‌کرد. بعد از او قطبی را آوردیم که کاملاً حرف‌گوش‌کن بود.»

حرف‌های علی کفاشیان مهر تأییدی است بر وجود رانت و البته فساد در فوتبال. مهر تأییدی است بر وابستگی و رانت‌بازی کسانی که مدعی هستند به جایی وابسته نیستند. همان‌ها که سال‌هاست همه را متهم به وصل بودن می‌کنند، اما حالا حرف‌هایی زده شده که نشان می‌دهد اگر بیشتر از بقیه از آبشخور بیت‌المال نخورده و از نردبان رانت و وصل بودن بالا نرفته باشند، کمتر هم از این مواهب برخوردار نبوده‌اند. حرف‌های کفاشیان قطعاً واکنش‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. هرچند که برای رسانه‌های منصف سال‌هاست این مسائل مثل روز روشن است.