کد خبر: 1369206
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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
والیبال نشسته مثل همیشه بوسنی را برد و طلا گرفت

قهرمانی جهان برازنده ایران

قهرمانی جهان برازنده ایران نهمین جام قهرمانی جهان به والیبال‌نشسته ایران رسید و ملی‌پوشان ما علاوه بر مدال طلا، سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ را نیز تصاحب کردند
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: نهمین جام قهرمانی جهان به والیبال‌نشسته ایران رسید و ملی‌پوشان ما علاوه بر مدال طلا، سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ را نیز تصاحب کردند. 

فینال چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال‌نشسته قهرمانی جهان در هانگژوی چین برگزار شد و همانطور که منتظر بودیم، ایران با غلبه بر بوسنی جشن قهرمانی برپا کرد. 

 فینال تکراری
نبرد با تیم ملی بوسنی در فینال تورنمنت‌های بزرگ، عادت والیبال‌نشسته ایران شده است. در جهانی ۲۰۲۶ ایران و بوسنی دوباره برای ایستادن روی سکوی قهرمانی سد راه هم شدند، ولی این‌بار نیز تیم حریف نتوانست مقابل قدرت، توانایی، عزم و اراده والیبالیست‌های کشورمان راه به جایی ببرد. 
جدال دیروز ایران و بوسنی در فینال قهرمانی جهان، تکرار فینال پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ و جهانی ۲۰۲۲ بود که خوشبختانه پیروز هر سه فینال تیم ما بود و خوشرنگ‌ترین مدال باز هم از آن ایران شد. 

 مستقیم تا قهرمانی 
تیم ملی والیبال‌نشسته کشورمان با هشت عنوان قهرمانی، یک عنوان نایب‌قهرمانی و سه مقام سومی جهان، پا به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ گذاشت و مسیرش را تا فینال و ثبت نهمین قهرمانی هموار کرد. 
سیزدهمین حضور تیم ایران در رقابت‌های والیبال‌نشسته قهرمانی جهان، یک جام دیگر به ویترین این رشته اضافه کرد. شاگردان هادی رضایی در مرحله گروهی لهستان (۳ بر صفر)، بوسنی (۳ بر یک) و ژاپن (۳ بر صفر) را شکست دادند و پس از آن برای رسیدن به فینال، کرواسی، امریکا و قزاقستان را نیز ۳ بر صفر مغلوب کردند تا دوباره به بوسنی برسند. 
در فینال دیروز، ملی‌پوشان ایران دو ست اول (۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰) را با پیروزی به پایان رساندند، اما کار در ست سوم گره خورد و بوسنی با برتری ۲۵ بر ۲۰ به کامبک زدن امیدوار شد. با این حال شاگردان رضایی خیلی زود به خودشان آمدند و در ست چهارم با برتری ۲۵ بر ۱۶ کار را تمام کردند. این هفدهمین رویارویی تیم‌های ایران و بوسنی بود و تعداد پیروزی‌های تیم کشورمان به ۱۲ رسید و بوسنی نیز همچنان پنج بار موفق به شکست ایران شده است. 
میثم حاج‌بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، مهدی بابادی، علی اکبری، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، مسعود امامی، محمد نعمتی، جمال نظری، میثم علیپور و مرتضی مهرزاد یاران ایران در این دوره از رقابت‌های جهانی بودند. 

 برترین‌های آسیا 
کاپیتان تیم ملی والیبال‌نشسته کشورمان به عنوان برترین بازیکن قاره کهن در بخش مردان انتخاب شد. در حاشیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶، داوود علیپوریان پس از دو دهه حضور در تیم ملی و کسب چهار مدال طلا و دو نقره بازی‌های پارالمپیک، بهترین بازیکن والیبال‌نشسته آسیا لقب گرفت. همچنین ابراهیم فیروزی، داور بین‌المللی ایران نیز لقب برترین داور آسیا را از آن خود کرد. 

 پیش به سوی پارالمپیک
سرمربی تیم ملی والیبال‌نشسته مقام قهرمانی جهان را به مردم جنوب تقدیم کرد. هادی رضایی با تأکید بر اینکه از هم‌اکنون به فکر درخشش در بازی‌های لس‌آنجلس خواهند بود، اظهار داشت: «این قهرمانی و این رویداد برای ما تمام شد و از امروز به فکر پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس هستیم. والیبال‌نشسته جزو فرهنگ ما شده است. برای ما مهم است که زیبا بازی کنیم. این قهرمانی را به مردم جنوب ایران و همه شهدا و خانواده‌های آنها تقدیم می‌کنم. بچه‌ها یک بازی زیبا انجام دادند و توانستند حق‌شان را بابت زحماتی که می‌کشند، بگیرند. مردم همیشه قدردان این بچه‌ها هستند. من هیچ انتظاری ندارم، ولی این بچه‌ها واقعاً قهرمان هستند و امیدوارم قلب میلیون‌ها ایرانی از این قهرمانی شاد شود.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، ایران ، مسابقات
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