رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی، تاکید کرد: شما با همت بلند خود، بار دیگر نشان دادید که ایرانیان در حوزه‌ای که سال‌ها پرچمداری کرده‌اند، همچنان صاحب خانه‌اند و میراث پرافتخار خود را به آسانی واگذار نمی‌کنند.

جوان آنلاین: «محمدباقر قالیباف» امروز (جمعه) در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی تاکید کرد: شما با همت بلند خود، بار دیگر نشان دادید که ایرانیان در حوزه‌ای که سال‌ها پرچمداری کرده‌اند، همچنان صاحب خانه‌اند و میراث پرافتخار خود را به آسانی واگذار نمی‌کنند.

متن کامل پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است.

قهرمانی پرافتخار تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران برای نهمین سال در رقابت‌های جهانی، بار دیگر شکوه اراده، ایمان و توانمندی فرزندان این سرزمین را به جهانیان نشان داد.

شما ثابت کردید که محدودیت‌های جسمی هرگز نمی‌تواند مرز آرزو‌ها و میدان افتخار را محدود کند و آنچه سرنوشت انسان‌های بزرگ را رقم می‌زند، ایمان، تلاش، انضباط، مدیریت و غیرتی است که در وجود شما موج می‌زند. شما با همت بلند خود، بار دیگر نشان دادید که ایرانیان در حوزه‌ای که سال‌ها پرچمداری کرده‌اند، همچنان صاحب خانه‌اند و میراث پرافتخار خود را به آسانی واگذار نمی‌کنند.

این قهرمانی، تنها فتح یک میدان ورزشی نیست؛ تجلی روحیه‌ای است که در سخت‌ترین شرایط نیز از پای نمی‌نشیند، فرصت می‌آفریند و با توکل، همدلی و استقامت، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر بلندای جهان به اهتزاز درمی‌آورد.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به اعضای پرتلاش تیم ملی، کادر فنی، مسئولان ورزش کشور و ملت شریف ایران، از مجاهدت و غیرت مثال‌زدنی شما قدردانی می‌کنم و یقین دارم فرزندان این سرزمین، همچنان الهام‌بخش امید، عزت و سربلندی برای ایران عزیز خواهند بود.

برای شما عزیزان، توفیق، سلامت و استمرار این مسیر پرافتخار را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایرنا، فینال چهاردهمین دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته جهان ظهر امروز (جمعه) در شهر هانگژو چین برگزار شد. در این دیدار شاگردان هادی رضایی دارنده هشت عنوان قهرمانی جهان به مصاف تیم ملی بوسنی رفتند و با شکست سه بر یک این تیم، قهرمان جهان شدند.

والیبال نشسته ایران هشت طلای المپیک و تیم بوسنی ۲ طلای المپیک را در کارنامه دارد.