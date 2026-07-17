اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری، خطیب موقت نماز جمعه تهران، در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته (جمعه ۲۶ تیر) تهران ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی بیان کرد: هفتمین روزی است که از دفن پیکر مطهر امام شهید ما می گذرد؛ چند جمله ای عرض ارادت به این روح مطهر و حقیقت درخشنده روزگار می کنیم. شایسته است ایشان را امام فاتح بنامیم. همتی بلند همراه با عزمی راسخ. این دو هر کجا جمع شود معجزه می کند.

وی در ادامه اظهار کرد: مخصوصا اگر در شخصیتی باشد که استعداد فراوان دارد و پدری فقیه و مادری فرزانه و قرآنی بهره مند باشد و از استادی فقیه، حکیم و ابر مرد روزگار ما یعنی امام خمینی کبیر برخوردار باشد. بهره مستمر و نور گرفتن مستمر از چشمه خورشید ولایت یعنی امام رضا(ع). امام شهید ما با آن همت بلند که فقط به فتح قله ها می اندیشید و با عزم راسخی که هرگز از رفت، سیر و صعود نایستاد، از ایشان شخصیتی ساخت که می توانیم بگوییم امام فاتح است.

امام شهید ما فاتح قله های معنویت، تقوا و ایمان بود

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه امام شهید ما فاتح قله های معنویت، تقوا و ایمان بود تصریح کرد: یک سلوک ولایی و عارفانه از آغاز جوانی تا آخرین روز زندگی داشتند. انیس کتاب الهی، مونس ذکر و دعا، اهل مراقبت از خویشتن، بهره مند از خشوع در نماز، باده نوش چشمه سحر، اهل استغفار و گریه های سحری و اهل توسل دائمی به ساحت اولیا مخصوص امام عصر( عج) بودند. وقتی آیات قرآن را درباره تقوا ملاحظه می کنیم، بدون تردید یک مثال روشن از یک انسان پارسا و نائل به درجات عالی تقوا را در برابر خودمان می بینیم.

حاج علی اکبری در ادامه با تاکید بر اینکه امام شهید ما در اوج بود گفت: امام شهید ما در همراهی با اولیا خدا و ولی زمان خود گوی سبقت را از همگان ربوده بود. هم در شناخت راه و روش اولیا و هم کشف اسرار زندگی اولیای خدا که یکپارچه زندگی آنان در راه اقامه ولایت الهی گذشت، ایشان پیشتاز بود. ایشان یک جهاد عظیم را در این راه آغاز کرد و هرگز این راه پرنور را ترک نکرد. اگر سخن از علم و معرفت و دانایی است، امام شهید ما در این زمینه هم فاتح بود. یک تلاش و جهاد علمی مستمر و خستگی ناپذیر داشت.

امام شهید ما لحظه ای از آموختن دست برنداشت

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه امام شهید ما لحظه ای از آموختن دست برنداشت گفت: او معلم بندگان خدا بود. اجتهاد در جوانی روزی ایشان شد. در بسیاری از علوم مرتبط سرآمد زمانه بود. قائد شهید ما دارای منظومه فکری بود و تاثیر شگفت انگیزی در علمی شدن کشور و گشودن افق های تازه و نو در عرصه های گوناگون دانش داشت.

حاج علی اکبری با اشاره به فراخوان دائمی رهبر شهید به جوانان برای انجام کار علمی گفت: اگر سخن از مکارم اخلاق باشد، امام شهید ما در قله ها بود. هر روز جلوه های تازه ای از این زیبایی ها از ایشان ظهور می کرد. هماهنگی با نقشه الهی در قرآن و هماهنگی با سبک زندگی اولیای خدا در سیره امام شهید ما مشهود است.

رهبر شهید ما الگوی برجسته ای از استقامت و جهاد بود

وی در ادامه با بیان اینکه امام شهید ما از مصادیق عباد الرحمان بود گفت: عزت نفس، شجاعت، قدرت روحی و در یک کلمه امام شهید ما جز از خدای متعال نمی ترسید. در وجود او هیچ ترسی از غیر خدا نبود. اگر سخن از جهاد و استقامت است؛ یک الگوی برجسته از استقامت و جهاد را در برابر خود دارید. امام شهید ما فاتح این قله بود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه امام شهید ما راه جهاد را انتخاب کرد گفت: از آغاز جوانی تا مبارزه با منحرفان، منافقان، نفوذی ها و تا مبارزه با صدام و مبارزه بی امان فکری و فرهنگی با جریان استکبار جهانی و بالاخره تا فرماندهی و مبارزه در بزرگ ترین رویارویی با کفر و استکبار جهانی، امام شهید ما یک فرمانده فاتح و موفق بود که کمر استکبار جهانی را شکست و روزگار آنان را سیاه کرد.

امام شهید ما حقیقتا عاشق مردم بود

حاج علی اکبری با بیان اینکه اگر سخن از حکمرانی خردمندانه و مبتنی بر دانش و حکمت و معنویت باشد، امام شهید ما در قله است گفت: چه مجموعه فاخری از دوران ولایت و امامت او هم در بست نظری و هم الگوی عملی در اختیار سیاستمداران و حکمرانان است. من هر وقت امام شهید خودمان را می دیدم یاد این آیه قرآن می افتادم که درباره پیامبر فرموده او از خود شماست؛ حقیقتا امام شهید ما عاشق مردم بود و خالص دلداده خلق بود.

وی افزود: کم ترین گزارش هایی که نشان می داد مردم در رنج قرار می گیرد، آقا را به شدت ناراحت می کرد. برای خدمت به مردم خالصانه تلاش می کردند. حسن خلق، حسن تمام بود. بالاخره امام ما فاتح قله شهادت شد. اگر اولیا خدا عاشق شهادت بودند، اگر امام علی ( ع) برای شهادت لحظه شماری می کرد این عبد صالح نیز دلداده شهادت بود. امام شهید ما شهیدانه زندگی کرد. به عالم شهدا نزدیک بود.

حاج علی اکبری در ادامه تاکید کرد: در صبح نهم ماه مبارک رمضان، امام ما با زبان روزه، به آرزوی خود رسید. همراه با عزیزان و خانواده خود. این راه روشن است. ما از این به بعد امام شهید داریم. این عالم ما را تغییر داد. آن روضه خوان و روضه دار ابا عبدالله که با مرام حسینی و دستگاه فکری و اخلاقی و شیوه جهادی حسینی جامعه ما را اداره کرد امروز چقدر جای ایشان خالی است. چقدر در این یک هفته بعد از دفن پیکر مطهر آقا در رواق دارالذکر، برای آقا دلتنگ شدیم.

جهاد صرفه جویی یک مسئله بسیار ضروری است

حجت الاسلام حاج علی اکبری در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته تهران نیز ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی بیان کرد: کلید همه برکات مادی و معنوی، رعایت تقوا است. جهاد صرفه جویی یک مسئله بسیار ضروری است. باتوجه به گرمای هوا و جنگی که برپاست، باید مدنظر همه مردم باشد. جهاد صرفه جویی یک وظیفه انقلابی و مبارزه جدی با استکبار جهانی است.

وی در ادامه ضمن تشکر از جوانان که در عرصه های علمی و ورزشی در این روزها افتخارآفرینی کردند گفت: عزیزانی که در المپیاد ریاضی مقام آوردند، عزیزانی که در المپیاد فیزیک افتخار آفریدند، عزیزانی که در عرصه ورزشی افتخار آفریدند قدردانی می کنیم. هم خانم ها و هم آقایان درخشیدند. از همت بلند و کوشش تیم ملی فوتبال که در شرایط سخت و با رفتار زشت آمریکایی ها به خوبی از جایگاه کشور دفاع کردند قدردانی می کنیم.

حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به کار بزرگ و تاریخ ساز ملت ایران که مصداق روشنی از تقوای جمعی بود گفت: حماسه ای که مردم در وداع و تشییع امام مجاهد شهید ما آفریدند، حماسه بزرگی بود. ما همچنان در وسط این ماجرا هستیم. ابعاد و آثار آن هنوز برای ما شناخته شده نیست. این کار خیلی بزرگ بود و سال ها باید مورد مطالعه قرار گیرد. مردم در این حماسه بزرگ و ابر رویداد تاریخ معاصر موفق شدید دستگاه استکبار جهانی را در یک رویارویی نرم به زانو دربیاورید.

ملت ایران برای بار چندم نظام محاسباتی دشمن را برهم ریخت

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ملت ایران جبهه استکبار را در این رویارویی نرم تحقیر کرد گفت: این خیل عظیم ملت بیدار وقتی به میدان آمد، استکبار جهانی تحقیر شد. عصبانی شدند و برای بار چندم نظام محاسباتی آنان بهم ریخت. عصبانیت آنان را می بینیم. البته طرح و نقشه هایی که در مغز کثیف خود داشتند را خیلی زود آشکار کردند و وارد میدان دیگری از جنگ با ما شدند. آزادی خواهان جهان را سربلند کردید.

حاج علی اکبری با بیان اینکه ملت ایران جلوه ای دیگر از ایران را به دنیا نشان داد گفت: مردم با حضور خود بسیاری از گزاره ها را ابطال کردند. عمق ایمان جامعه ما، باور و دیانت مردم ما در این حماسه بزرگ طلوع کرد. می گفتند انقلاب روبه افول است، در این بعثت خون که بیش از چهار ماه در جریان است، معلوم شد انقلاب اسلامی یک پدیده زنده، با نشاط و قوی است. آیا چنین امتی هرگز وجود داشته است؟

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه مردم جلوه ویژه ای از وحدت مثال زدنی را به نمایش گذاشتند گفت: در این مراسم طلوع عاطفه را شاهد بودیم. فرد فرد افرادی که در این حماسه بزرگ حضور داشتند، معجور هستند. به رقم خدمت های زیادی که مسئولان مرتبط انجام دادند، گلایه هایی باقی ماند. اما اتفاقا آن هایی که فاصله آنان بیشتر بود، اجر و پاداش آنان زیاد است. این یک رفراندوم بزرگ از تجدید پیمانی با آرمان‌ها های انقلاب و رهبر عزیزتر از جان ما بود.

انتقام یک خواست همگانی و قطعی است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کلیدواژه این حماسه بزرگ کلمه انتقام بود گفت: جلوه برجسته این تشییع و حماسه بزرگ پرچم های یا لثارات بود. این یک خواست همگانی، قطعی و جدی و مبتنی بر عقلانیت و قواعد روشن شرع است. ملت ما در این مسئله خود را ولی دم می داند. شما امام ما را کشتید و البته تک تک شهدای عزیز ما. چیزی که بین ما و شما است یک امر عادی نیست. همه ملت ما خود را خونخواه می دانند.

وی در ادامه با بیان اینکه آدم گاهی از برخی اظهارنظرهای سخیف تعجب می کند گفت: این خواست عقلانی است. احساسی نیست. بازدارندگی دارد. خوبان پشت سر آن هستند. البته رهبر عزیز ما این خواست عمومی ملت را تایید کردند. اینک این ما هستیم و حماسه خامنه ای شهید که در امت مبعوث تجلی کرده است. مراحل این انتقام مشخص است.

حاج علی اکبری افزود: مرحله نخست که هیچ شکی در آن نیست، به جهنم فرستادن همه کسانی است که در این جنایت نقش داشتند. چه عامل بودند چه آمر بودند. همه این ها به جهنم واصل خواهند شد. فهرست مفصلی در دست است، البته می دانید از نگاه ما تمام کسانی که عضو ارتش تروریستی آمریکا هستند، همه در این حکم مشترک هستند. دیگر آرامش ندارند چه آن هایی که در منطقه هستند و چه کسانی که در جاهای دیگر هستند. این در دستورکار امت و هم در دستورکار آزادی خواهان جهان است.

مجری برای اجرای حکم انتقام فراوان است

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه مجری برای اجرای این حکم انتقام فراوان است گفت: ان شاالله کار خود را انجام می دهند. آزادی خواهان جهان، مستعضفان، قربانیان جزیره اپستین تا مسلمانان و ملت ما همه می توانند مجری این انتقام باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسئولان وظیفه سنگینی در این زمینه دارند گفت: تشکیل کارگروه های قضایی، حقوقی و دیپلماتیک برای پیگیری این انتقام بسیار مهم است. تکلیف نیروهای مسلح هم‌معلوم است. مرحله دوم این انتقام ازاله پایگاه های آمریکا در منطقه است. الحمدالله ضربه ای جدی خوردند. پایگاه های آمریکا مورد اصابت قرار گرفته بودند و در شیطنت های اخیر ضربه ها قوی تر بود. این مقدمه ای است که این جماعت کثیف این منطقه را ترک کنند و پایگاه های آمریکایی از منطقه جمع شود.

ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از این انتقام است

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با بیان اینکه مرحله سوم این انتقام ازاله رژیم صهیونیستی از نقشه غرب آسیا است گفت: مقدمات شروع شده است. افول رژیم صهیونیستی را می بینیم. امام شهید ما تاکید داشتند که روزی را می بینید که از آنان نشانه ای نیست. دائم به این موضوع نزدیک تر می شویم. تا رژیم صهیونیستی در نقشه این منطقه حضور دارد، انتقام گرفته نشده است.

آمریکا در برابر جمهوری اسلامی تحقیر شد

وی افزود: مرحله چهارم این انتقام، عبارت از ازاله ابرقدرتی آمریکا در جهان است. الحمدالله این هم شروع شده است. به توفیق الهی افول استکبار جهانی به سردمداری رژیم آمریکا آغاز شده و به لطف خدا در این جنگ سرعت گرفت. دیگر از آن هارت و پورت ها خبری نیست. داستان، داستان دیگری شد. آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران و در جهان تحقیر شد.‌نظم منطقه ای و نظم جهانی در حال تغییرات بزرگ است. این کار بزرگ را مردم تکمیل خواهند کرد. این طوفان الاقصی خامنه ای است که آغاز شده و خواهید دید که طومار شما را در جهان در هم می پیچد.

وی در ادامه تاکید کرد: الان هم این مغرور جهانی و حیات وحش آن افسارگسیخته وارد شدند و در عمل تفاهم را زیرپا گذاشتند. به ایران حمله کردند. رفتارهای بسیار سخیفی نشان دادند؛ از حمله به استراحتگاه سربازان تا تهدید بیمارستان شهید بقایی اهواز تا زدن پل ها و زیرساخت ها و زدن پایگاه محیط زیست و زدن مجموعه های صیادی.

اکنون بهترین فرصت است که کشورهای منطقه خود را از اسارت نجات دهند

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه رزمندگان مجاهد ما با سرعت، قدرت و با حجم بالای آتش در یک مواجه کاملا نامتقارن پاسخ دشمن را می دهند گفت: آخرین نمونه همین سحر دیشب بود. چنان پایگاه های آمریکایی را زیر آتش گرفتند و نمونه های جدیدی در سبد اهداف معرفی کردند. دوست داریم کشورهای منطقه از این موقعیت استفاده کرده و از این اسارت خود را نجات دهند. الان وقت آزاد شدن شما از این اسارت و ذلت است. ما دلمان برای شما می سوزد. خود را نجات دهید و آزاد کنید. ما از خون تک تک مردم عزیز که ریخته می شود نمی گذریم. امروز همه توجه ملت به جنوب قهرمان است. دل ما همه با شماست. جانفداها حاضر هستند هرکاری لازم باشد برای حضور در میدان انجام دهند.

مذاکره و تفاهم نامه سوخت و از دور خارج شد

خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به دشمن آمریکایی گفت: خودتان خواستید؛ در تفاهم نامه حق ما را برای مدیریت تنگه هرمز به رسمیت شناختید اما معلوم بود زیرپا می گذارید. مذاکره و تفاهم نامه سوخت و از دور خارج شد. تفاهم نامه زیرپا رفت. اکنون بین ما و شما قدرت مسلح نیروی های جمهوری اسلامی حاکم است.

بهترین وسیله ما برای گرفتن انتقام تنگه هرمز است

حاج علی اکبری با بیان اینکه ما تنگه هرمز را به عنوان یک موهبت الهی برای پیشبرد برنامه های جمهوری اسلامی در همه بخش ها با قوت و با قدرت حفظ خواهیم کرد گفت: تنگه هرمز نماد مقاومت ملی ما است. هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه امنیتی و هم برای گرفتن انتقام تنگه هرمز وجود دارد. بهترین وسیله ما برای گرفتن انتقام از آمریکا و رژیم صهیونیستی همین تنگه هرمز است. ما خواهیم ایستاد و آن را حفظ می کنیم. تحت هیچ شرایطی تنگه هرمز به وضعیت قبل باز نمی گردد و با مدیریت ایرانی اداره خواهد شد.

حاج علی اکبری با بیان اینکه این راه را با قدرت ادامه می دهیم گفت: قدرت ما در وحدت و اطاعت از ولی امر ما است. قدرت ما وحدت صفوف در برابر دشمن است. عراقی ها در این حماسه بزرگ کار عجیبی کردند. بنده از نزدیک شاهد بودم. حوالی ۱۰ میلیون فقط در عراق مردم به میدان آمدند. چه شور و چه احساس و جه بصیرتی بود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه به زبان عربی از مردم و دولت عراق برای حماسه آفرینی در وداع با امام شهید امت قدردانی کرد.